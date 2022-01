Incidente in scooter a Pellezzano (Salerno), morti un 17enne e una 15enne Due giovani, una 15enne e 17enne, sono morti in un incidente stradale a Pellezzano (Salerno). La dinamica è in fase di ricostruzione, indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

È di due morti, entrambi minorenni, il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 1 gennaio 2021, a Pellezzano, in provincia di Salerno: le vittime sono due giovani del posto, una 15enne e un 17enne, che viaggiavano in sella a uno scooter. La dinamica è ancora in fase di definizione; sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale per le ricostruzioni.

La tragedia nella frazione Coperchia, in via Carlo De Iuliis, intorno alle 18:30; per consentire i soccorsi, e per la successiva messa in sicurezza della carreggiata, è stato interdetto il traffico veicolare in entrambe le direzioni. La strada, si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Pellezzano, è stata chiusa "per un grave incidente mortale sia in direzione via Grillo di Capezzano che in direzione Cologna su via Tenente Farina". Il 17enne abitava a Pellezzano, mentre la ragazza che era con lui sullo scooter era originaria del vicino comune di Fratte.

Al momento non è chiaro se nell'incidente siano coinvolti altri veicoli o se lo scooter sia uscito di strada in seguito a una manovra brusca, per la velocità eccessiva o dopo aver colpito un ostacolo sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante tutti gli sforzi i due ragazzi sono deceduti per le gravi ferite riportate nello schianto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica; l'area non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza e al momento dell'incidente non ci sarebbero stati altri automobilisti in zona.