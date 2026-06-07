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Morta la ragazza di 15 anni ferita in un incidente stradale a Melito di Napoli, lutto a Secondigliano

Morta la 15enne travolta in scooter da una Smart sabato 30 maggio. Disposta l’autopsia.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Non ce l'ha fatta la ragazzina di 15 anni coinvolta in un incidente stradale a Melito di Napoli sabato scorso, 30 maggio. È morta venerdì 5 giugno, dopo 7 giorni di ricovero all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La giovane, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo al suo scooter in via Salvatore di Giacomo, nel comune dell'area nord di Napoli. Andava piano e stava tornando a casa a Secondigliano, secondo i suoi familiari, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un'auto Smart che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato molto violento e la ragazzina è caduta a terra rovinosamente, restando ferita gravemente. L'incidente sarebbe avvenuto in curva, a poche centinaia di metri dalla abitazione della ragazza.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, a causa di una emorragia cerebrale. È stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è stata ricoverato in prognosi riservata. Indagato per omicidio stradale il 36enne che era alla guida della Smart, che è stato sottoposto ai test di rito. Oggi, domenica 7 giugno, si terrà l'esame autoptico sul corpo della 15enne, disposto dalla procura della Repubblica.

La famiglia, assistita dall'avvocato Pasquale Sparanese, è disperata e in questi giorni è rimasta al capezzale della giovane in ospedale. Ha nominato il consulente Antonio D’Ettore. Sotto choc la comunità a Melito di Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore e di vicinanza alla famiglia per la terribile e dolorosa perdita. "Non ci volevo credere – si legge in uno dei tanti messaggi sui social – ti sono stata vicino quando stavi a terra, ho sperato fino all’ultimo che stavi bene, ti accarezzavo i capelli non volevo vederti con quel viso nell’erba. rip angelo bello".

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