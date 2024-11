video suggerito

Il villaggio di Natale di Chocoland torna in piazza Municipio: spettacoli e piano viabilità Il Villaggio di Chocoland Christmas Edition torna in piazza Municipio. Installato nella parte bassa della piazza, il piano viabilità e il programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il villaggio natalizio di Chocoland torna in piazza Municipio. Per la terza edizione della kermesse dedicata al cioccolato artigianale è stato allestito il village quest'anno dal 27 novembre al 1 dicembre. Gli stand sono stati installati nella parte bassa della piazza, antistante il maschio Angioino. L'ingresso all'area espositiva è gratuito. Il villaggio sarà aperto dalle 10 alle 20. Il venerdì 29 fino alle 21, sabato 30 fino alle 22 e domenica 1 dicembre fino alle 21. Nel Chocoland Christmas Village si potranno trovare tante casette di legno, illuminate a festa per il Natale e divise in aree, ciascuna dedicata ad una specifica attività. I varchi sono due: uno sul lato nord, l'altro sul lato sud della parte bassa della piazza.

Si tratta dell'edizione natalizia della Fiera del cioccolato della città di Napoli. Gli stand esporranno dolci natalizi, ci sarà animazione per i bimbi, ma anche show cooking e laboratori del dolce. Tutti gli ingredienti, insomma, per trascorrere qualche ora di relax e divertimento in famiglia. La location prescelta è per il terzo anno consecutivo piazza Municipio rinnovata, recentemente ristrutturata dal Comune di Napoli dopo 20 anni di cantieri e ormai preferita al Lungomare di via Caracciolo per ospitare i grandi eventi a Napoli.

Il programma di Chocoland Christmas Village 2024

“Chocoland, la Terra dei Golosi” è la rassegna fieristica dedicata al mondo del cioccolato. Per la terza edizione napoletana natalizia in piazza Municipio è previsto un calendario fitto di appuntamenti:

Leggi anche Il Pulcinella di Pesce al Municipio smontato prima di Natale: al suo posto una nuova opera

Venerdì 29 novembre

Ore 9:30 fino a sera tarda: Apertura stand di cioccolato e dolci

Ore 9:30-14:00: Ludo Experience Chocoland – scatole del tatto, tubi dell'olfatto, storia del cioccolato, laboratori pop cake

Ore 10:00-20:00: Ludobus – i giochi di un tempo, area ludica gratuita per i bambini di ogni età

Ore 11:00-13:00: Radio Capri live

Ore 15:00-19:00: Radio Capri live

Ore 17:00-21:00: Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo

Area Eventi:

Ore 16:00: Maitre chocolatier Giancarlo Maestrone – preparazione del cremino della nonna

Ore 17:00: Chef Giancarlo Lo Giudice – preparazione Brioche con crema pasticciera al cioccolato

Ore 18:00: Pastrychef Simona Mastroianni – Il Baklava tradizionale è innovativo

Ore 18:00: Ralph Pollastro – animazioni e giocoleria

Sabato 30 novembre

Ore 9:30 fino a sera tarda: Apertura stand di cioccolato e dolci

Ore 9:30-12:30: Quigong e Taijquan

Ore 9:00-19:00: Radio Capri live

Ore 10:00-20:00: Ludobus – i giochi di un tempo, area ludica gratuita per i bambini di ogni età

Ore 10:00-21:00: Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo

Area Eventi:

Ore 11:00: Pasticceria Lauri – Show cooking dolci natalizi

Ore 12:00: Presentazione libro "Verso del vino divino verso" di Marianna Ferri e Ottavio Costa

Ore 17:00: Chef Giancarlo Lo Giudice – preparazione Mousse al cioccolato, crumble alla fava, tonka, salsa agrumata

Ore 18:00: Pasticceria Lauri – Show cooking millefeuille

Ore 19:00: Show cooking del M° Buono

Ore 20:00: Fashion Mob Chocoland – la moda incontra il cioccolato. Direzione artistica Aldo Toscano in collaborazione con Cna moda

Domenica 1 dicembre

Ore 9:30 fino a sera tarda: Apertura stand di cioccolato e dolci

Ore 9:30-12:30: Quigong e Taijquan

Ore 9:00-19:00: Radio Capri live

Ore 17:00-21:00: Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo

Area Eventi:

Ore 11:00: Show Cooking

Ore 12:00: Maestro Augusto Palazzi – preparazione Muffin al cioccolato

Ore 17:00: Chef Giancarlo Lo Giudice – preparazione torrone di mandorle tostate e cioccolato fondente

Ore 18:00: Maestro Augusto Palazzi – preparazione Brioche Sacher

Ore 19:00: Mirco Della Vecchia maitre chocolatier dei record – show cooking