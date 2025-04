video suggerito

Scritte e graffiti sui marmi di Piazza Municipio: nuovo intervento della Napoli Servizi Nuovo intervento, richiesto direttamente dal sindaco Manfredi, per ripulire da scritte e graffiti i marmi di piazza del Municipio: sabato un nuovo intervento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rimosse le scritte su muri e panchine di Piazza del Municipio a Napoli: questa mattina gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti per rimuovere nuove scritte e nuovi graffiti che sono comparsi in particolare sui marmi di copertura delle sedute e dell’emiciclo della Piazza, ad un passo da Palazzo San Giacomo e proprio di fronte la Stazione Marittima, luogo di partenza e di arrivo di migliaia di turisti ogni giorno, in particolare quelli delle navi da crociera.

Già in passato la stessa area è stata interessata da numerosi interventi di ripulitura: in questa occasione, l'intervento è stato richiesto direttamente dal sindaco Gaetano Manfredi. Scritte molto appariscenti e vistose, che sono state realizzate con vernice a spray e che sono comparse in diversi punti della piazza, anche nella parte più limitrofa alla linea di costa, quella che costeggia il Maschio Angioino, dove nella giornata di sabato sarà eseguito un nuovo intervento di pulizia.

Scritte e graffiti presumibilmente lasciati da giovanissimi, con i più disparati messaggi d'amore e i più classici attestati di "presenza". Non è la prima volta, come detto, che in piazza appaiono queste scritte. Anche in altri luoghi cittadini particolarmente visitati dai turisti appaiono spesso graffiti e scritte: ad essere presi di mira sono spesso anche le statue, come quella dell'Imperatore Augusto che si trova nei giardinetti di via Cesario Console, o monumenti di vario tipo, dal colonnato della Basilica Reale Pontificia di San Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito alla Fontana del Gigante che si trova a due passi da Castel dell'Ovo, lungo via Partenope.