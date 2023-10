Chocoland 2023 a Napoli raddoppia, stand al Vomero e in piazza Municipio Al Vomero la fiera artigianale 26 ottobre-1 novembre. A piazza Municipio l’edizione natalizia della fiera del cioccolato dal 15 al 19 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chocoland raddoppia a Napoli con la fiera del cioccolato al Vomero, arrivata quest'anno alla 15esima edizione, alla quale si aggiungerà la Christmas Edizion in piazza Municipio, per il secondo anno consecutivo. Un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato che si terrà tra ottobre e novembre prossimi. L'Associazione D2 Eventi, che organizza la fiera, ha presentato il progetto per i due appuntamenti previsti per fine anno.

Al Vomero la fiera artigianale 26 ottobre-1 novembre

Nelle prossime settimane, salvo imprevisti, gli stand del cioccolato saranno installati al Vomero, in piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Luca Giordano, dove la Fiera dovrebbe tenersi tra il 26 ottobre e il 1 novembre. Le aree saranno allestite a partire dal 24 ottobre e il tutto sarà smontato il 2 novembre. Il Vomero aveva già ospitato Chocoland lo scorso febbraio, in prossimità della Festa di San Valentino, dal 10 al 14 febbraio.

A piazza Municipio l'edizione natalizia della fiera del cioccolato

A piazza Municipio, invece, è prevista la seconda edizione della Christmas Edition, dal 15 al 19 novembre, prossimi. Si tratta in questo caso dell'edizione natalizia della Fiera del cioccolato della città di Napoli. Gli stand esporranno dolci natalizi, ci sarà animazione per i bimbi, ma anche show cooking e laboratori del dolce. Tutti gli ingredienti, insomma, per trascorrere qualche ora di relax e divertimento in famiglia. La location prescelta è ancora una volta piazza Municipio rinnovata, recentemente ristrutturata dal Comune di Napoli dopo 20 anni di cantieri e ormai preferita al Lungomare di via Caracciolo per ospitare i grandi eventi a Napoli. Il Comune di Napoli, in occasione di entrambi gli eventi, predisporrà anche un apposito piano traffico.