video suggerito

In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega-scultura: è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa L’opera dell’artista spagnoli Plensa raffigura una testa di donna gigante: sarà esposta da giugno ad agosto, dove era installato il Pulcinella di Pesce. Il costo di trasporto e installazione è di 100mila euro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Silent Hortense" di Jaume Plensa / Foto Bienal do Mercosul

La scultura “Silent Hortense”, dell'artista catalano Jaume Plensa, sarà esposta in piazza Municipio a Napoli dal 5 giugno 2025. L'opera che rappresenta un volto femminile con mani incrociate sulla bocca, ode al silenzio, sarà posizionata negli spazi già individuati dal Comune di Napoli per la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto e il Pulcinella di Gaetano Pesce, di fronte al Maschio Angioino. "Silent Hortense" sarà in esposizione a Napoli fino ad agosto 2025. Una versione di 7,5 metri di altezza è stata esposta nel 2022 alla Bienal do Mercosul di Porto Alegre e successivamente al Museo Oscar Niemeyer (MON) di Curitiba, in Brasile. Le opere di Plensa sono state esposte proprio quest'anno alla Biennale di Venezia.

Nuova opera d'arte in piazza Municipio a Napoli

L'esposizione rientra nella rassegna “Napoli contemporanea 2025”, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e curata dal professore Vincenzo Trione, "nell’ambito della strategia culturale dell’Ente, con l’obiettivo di rafforzare la vocazione al contemporaneo della città attraverso una serie di iniziative pensate appositamente per gli spazi pubblici e i siti museali da alcuni dei protagonisti dell’arte del nostro tempo, l’Amministrazione promuove il programma “Napoli Contemporanea” che mira al riposizionamento della città sulla scena artistica internazionale".

La testa di donna gigante costerà 100mila euro

Per consentire il servizio di trasporto e l'installazione per l'esposizione temporanea dell’opera a Napoli, il Comune di Napoli ha predisposto un bando da 98.550 euro, oltre Iva, finanziati con fondi comunali. Considerata la complessità dell'operazione, che richiede una pluralità di competenze specifiche nel settore culturale e la realizzazione di servizi e comunicazione è stato costituito un gruppo di lavoro e nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto la dottoressa Rachele Pennetta, dell’Area Cultura del Comune di Napoli. Plensa, artista spagnolo 70enne, è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere d'arte. Le sue sculture esaltano le capacità e la bellezza dell'umanità. Nella sua attività ha fatto dialogare elementi, materiali e alfabeti diversi. Al centro della sua arte c'è l'incontro tra popoli e culture diverse.