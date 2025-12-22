Il sindaco Manfredi alla Chanukkah in piazza dei Martiri, cerimonia per accensione ottavo cero

Foto Antonello Sannino

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Prefetto Michele di Bari alla cerimonia della Comunità Ebraica napoletana in piazza dei Martiri, per l'accensione dell'ottavo cero per la Chanukkah, sul candelabro a nove braccia. Il primo cittadino ha partecipato oggi pomeriggio al rito, che è poi proseguito anche nella vicina sinagoga, incontrando i rappresentanti della comunità. Manfredi ha indossato la tradizionale kippah, in segno di rispetto dovuto da un rappresentante istituzionale. Presente alla cerimonia anche la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

"A Napoli – spiega l'attivista Antonello Sannino – l’ottavo cero di Chanukkah risplende di una luce che parla di Pace e dialogo tra i popoli. Insieme alla Comunità Ebraica, al Sindaco Gaetano Manfredi, al Prefetto Michele Di Bari e alla Vicepresidente del Parlamento Europeo e amica Pina Picierno, abbiamo celebrato il trionfo della speranza sul buio.Questa fiamma, che ieri sera ha raggiunto la sua massima intensità, rappresenta l’impegno comune per un’Europa di Libertà, di Diritti e soprattutto di Pace. Da Napoli parte un messaggio chiaro: l’unione e il dialogo tra istituzioni e popoli, il confronto tra persone, è l’unico antidoto all’indifferenza, alla propaganda d'odio e alla violenza delle guerre per difendere la Democrazia e il nostro Stato di Diritto".

Che cosa è la Chanukkah

L'ottavo e ultimo cero di Chanukkah viene acceso la sera del 21 dicembre 2025, che nel calendario ebraico corrisponde al 5786. La festività, infatti, dura otto giorni, è iniziata il 14 dicembre e terminerà domani, 22 dicembre. L'accensione dell'ottavo cero rappresenta il completamento del miracolo dell'olio nel Tempio di Gerusalemme e si svolge seguendo un rituale specifico.