Il Pulcinella di Pesce al Municipio smontato prima di Natale: al suo posto una nuova opera Il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio sarà smontato entro il 20 dicembre. Sarà sostituito da un’altra opera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio andrà via prima di Natale. Nessuna proroga per la gigantesca scultura, alta 12 metri, illuminata e stilizzata che simboleggia la maschera partenopea della commedia dell'arte installata di fronte al Maschio Angioino, a differenza di quanto avvenuto per la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, il Pulcinella sarà smontato entro il 20 dicembre prossimo, ma al suo posto arriverà una nuova opera d'arte. La piazza, quindi, non resterà vuota durante il periodo natalizio. Negli scorsi giorni, peraltro, poco distante, è stato montato l'albero di Natale con la carrozza trainata dalle renne: le luci saranno accese il 6 dicembre.

Il Pulcinella di Pesce sarà smontato il 20 dicembre

Il Pulcinella di Gaetano Pesce era stato inaugurato mercoledì 9 ottobre scorso, con una cerimonia pubblica in piazza Municipio, con orchestra e danzatrici. L'opera si intitola, in realtà, "Tu si ‘na cosa grande", ed è l'ultima creazione del maestro designer Gaetano Pesce, scomparso a New York il 4 aprile scorso, al quale l'archistar stava lavorando nell'ambito dell'iniziativa "Napoli contemporanea" del Comune, curata dal professore Vincenzo Trione.

Sarà sostituito da un'altra opera in piazza Municipio

L'installazione, costata oltre 200mila euro, come rivelato da Fanpage.it, per tre mesi ha diviso il dibattito pubblico, tra chi ne ha esaltato il potere evocativo simbolico e chi ne ha evidenziato la forma fallica. Dando il là anche ad una serie di meme sui social. L'opera, in realtà, sottolinea molti temi ricorrenti nella poetica del lavoro di Gaetano Pesce: il femminile come motore del progetto, l’estetica dell’imperfetto, l’attenzione al corpo e alla sua centralità. Mette in rilievo anche il valore specificamente personale e autobiografico, il suo attaccamento affettivo a Napoli e il suo riannodare le radici con le sue origini. Quale sarà l'opera che sostituirà il Pulcinella è ancora top secret. Bocche cucite a Palazzo San Giacomo, dove si lavora anche per un progetto di videomapping nelle piazze dedicato a Pino Daniele, nel decennale della scomparsa, che dovrebbe prendere il via dal 4 gennaio 2025.