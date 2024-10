Il Pulcinella di Gaetano Pesce a Napoli è costato 200mila euro

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il "Pulcinella" e “La freccia nel cuore” di Gaetano Pesce in piazza Municipio a Napoli

Il "Pulcinella" di 12 metri di altezza di Gaetano Pesce a Napoli è costato circa 200 mila euro. Sarà inaugurato oggi, 9 ottobre 2024, in piazza Municipio. L'opera, dal titolo “Tu si ‘na cosa grande”, è una grande installazione artistica inedita site specific, in realtà composta da due sculture in dialogo tra loro: il Pulcinella vero e proprio, stilizzato e a forma cilindrica, realizzato materialmente dall'archistar, scomparso, purtroppo, il 3 aprile scorso a New York, e “La freccia nel cuore”, realizzata postuma, affiancate l'una all'altra nello spazio fino a qualche mese fa occupato dalla Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, proprio di fronte al Maschio Angioino.

Come la Venere, anche il Pulcinella di Pesce rientra nel progetto "Napoli Contemporanea" del Comune di Napoli, finanziato con i fondi Poc Campania 2014-20 Piano strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022-23, con un budget complessivo di 2 milioni.

L'amore di Pesce per Napoli e il significato dell'opera

Gaetano Pesce, celebre designer, le cui opere sono presenti in oltre 30 collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo, è stato invitato dal Comune di Napoli a realizzare un'opera per la città. L'archistar, però, è morto ad aprile prima di completarla. Il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto fortemente portare a compimento il progetto, che inizialmente doveva essere allestito alla Rotonda Diaz.

Gaetano Pesce a Napoli, assieme a Pulcinella

L'installazione dell'opera è iniziata lunedì, 7 ottobre. Resterà esposta in piazza fino al 20 dicembre prossimo. “Tu si ‘na cosa grande” è considerata una delle opere più emblematiche di Gaetano Pesce: “recepisce e sottolinea molti temi ricorrenti nella poetica del lavoro dell’artista (il femminile come motore del progetto, l’estetica dell’imperfetto, l’attenzione al corpo e alla sua centralità), riuscendo a metterne in rilievo anche il valore specificatamente personale e autobiografico, oltre all’indiscutibile attaccamento affettivo alla città di Napoli”, si legge nella delibera comunale di affidamento.

Si tratta di una scultura colossale, che si erge nella piazza, dominandone lo spazio, e di notte viene anche illuminata. Immaginabile il potente richiamo attrattivo per i turisti che già in queste ore sono accorsi per scattarsi i selfie. In questi giorni, però, non sono mancate le critiche licenziose sul web, che ne hanno accostato la forma lunga e affusolata a quella fallica. Un paragone che ha scatenato centinaia di meme sui social.

Quanto costa il Pulcinella di Gaetano Pesce

Ma quanto è costata l'opera di Pesce? La cifra, a quanto apprende Fanpage.it, ammonta a circa 200mila euro. Dei quali, 157mila per il servizio di allestimento e disallestimento dell'installazione artistica di “Tu si ‘na cosa grande” e la fornitura dell'opera intitolata “La freccia nel cuore”, e altri 36mila per la guardiania non armata dal 7 ottobre al 20 dicembre 2024.

La determina con il costo dell'opera

Dopo la scomparsa del maestro, la titolarità dei diritti dei progetti di Gaetano Pesce, nonché dei diritti di proprietà delle opere dell’artista, è passata alla Gaetano Pesce Estate. La società, su richiesta del sindaco, lo scorso maggio ha confermato la volontà di proseguire con il progetto e ha, successivamente, indicato la ditta Luca Bertozzi come operatore esclusivo di propria fiducia per la realizzazione dell’opera “La freccia nel cuore”, su disegno e specifiche tecniche dell’artista, nonché per l’allestimento e il disallestimento di entrambe le sculture.

Per la scultura “Pulcinella”, materialmente realizzata dall’artista Gaetano Pesce, il Comune ha avuto il diritto di sola esposizione, mentre per la scultura “La freccia nel cuore” ha acquisito la piena proprietà e i relativi diritti. L’opera “La freccia nel cuore” verrà pertanto acquisita al patrimonio artistico dell’Ente al termine dell'esposizione temporanea.

La spesa per la vigilanza

I costi per l'assicurazione e le polizze

Il Comune di Napoli ha poi affidato, con un'altra determina, alla società Gabbianella Club srls il servizio di allestimento e gestione dell’installazione “Io Contengo Moltitudini” di Marinella Senatore e di gestione dell’installazione “Tu si ‘na cosa grande” di Gaetano Pesce, sempre nell’ambito del progetto “Napoli Contemporanea”, per un totale di circa 92mila euro.

Per quanto riguarda l'opera di Pesce, come si legge nel Capitolato, il servizio, relativamente la gestione della temporanea esposizione per tre mesi dell’installazione “Tu si ‘na cosa grande” comprenderà anche la stipula di idonea polizza assicurativa fine art e copertura RC per eventuali danni a persone e/o cose. La stipula di una assicurazione fine art per ogni opera componente l’installazione “Tu si ‘na cosa grande”. Il rivestimento con grafiche in microforato di tre new jersey, il collegamento Elettrico Temporaneo per l'illuminazione dell’opera. Interventi di manutenzione ordinaria. Nonché riproduzioni video e fotografica dell’opera e delle diverse fasi del progetto espositivo (allestimento, inaugurazione, performance) qualora richiesto dall’Amministrazione.

Le altre opere della rassegna Napoli Contemporanea

“Tu si ‘na cosa grande” di Gaetano Pesce, come detto, rientra nel Progetto Napoli Contemporanea del Comune di Napoli, che mira a portare grandi opere d'arte negli spazi pubblici. Tra le altre opere della rassegna rientrano oltre alla Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, in piazza Municipio, l'illuminazione del Colonnato della Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, firmata dal regista Paolo Sorrentino e Daria D’Antonio, e ideata in occasione della realizzazione del film "È stata la mano di Dio", nel 2021, la scultura "Lacrime di coccodrillo" dell’artista Francesco Vezzoli al Maschio Angioino, l'opera "Io contengo moltitudini" di Marinella Senatore, alla Rotonda Diaz.