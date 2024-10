video suggerito

Pulcinella di Pesce al Municipio, la serata di inaugurazione è costata 24mila euro La performance inaugurale del Pulcinella, il 9 ottobre in piazza Municipio, è costata 24mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lo spettacolo di inaugurazione del Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio a Napoli è costato oltre 24mila euro. Soldi che si aggiungono ai circa 200mila euro per allestire la scultura, dal titolo "Tu si ‘na cosa grande", che sarà esposta fino al 19 dicembre prossimo, e per pagare la guardiania h24. La spesa per la performance di inaugurazione, tenutasi nella serata di mercoledì 9 ottobre scorso, è contenuta nella determina di affidamento diretto numero 123 del 2 ottobre alla società Gabbianella club srls di Casoria. Nello specifico, si tratta di 24.278 euro di fondi finanziati dal Comune di Napoli, più altri 318 euro circa per incentivi funzioni tecniche per servizi.

La performance inaugurale in piazza Municipio con ballerine e orchestra

Lo spettacolo è consistito nell'esecuzione del Bolèro di Maurice Ravel da parte di un'orchestra tutta al femminile di 61 elementi, studentesse provenienti dai Licei "Palizzi", "Melissa Bassi" e "Margherita di Savoia" e dall'esibizione di 10 allieve danzatrici delle classi coreutiche dei licei, che hanno danzato trascinando una enorme catena. Nonché per sostenere i costi delle prove d'orchestra che si sono tenute nei giorni 7,8 e 9 ottobre scorsi presso il Maschio Angioino. La performance inaugurale è stata parte integrante del progetto espositivo ideato dal Maestro Gaetano Pesce. Uno spettacolo gratuito per il pubblico, è bene precisare, senza pubblicità o sponsorizzazioni non autorizzati.

Un momento della performance inaugurale del 9 ottobre 2024 in piazza Municipio

Nello specifico, l'affidamento ha riguardato il servizio di organizzazione, gestione e coordinamento dell’evento inaugurale per l’installazione artistica di Gaetano Pesce “Tu si ‘na cosa grande” del giorno 09 ottobre 2024, ed ha incluso la prestazione per il coordinamento delle relazioni tra i soggetti, la copertura dei cachet di artisti e operatori, 5 pedane, un tappeto rosso per gli archi con 33 elementi, il service audio, il noleggio degli strumenti per 3 giorni, 100 sedie per il pubblico, 61 sedie per i musicisti, 61 foulard rosa, 45 leggi musicali illuminati e cartelline, l'allestimento e il disallestimento dell'area dello spettacolo e delle prove.

La scultura di Gaetano Pesce "Tu si ‘na cosa grande" è in realtà composta da due sculture indipendenti in dialogo tra loro: il Pulcinella vero e proprio, stilizzato e a forma cilindrica, realizzato materialmente dall'artista, scomparso il 3 aprile scorso a New York, e “La freccia nel cuore”, realizzata postuma. Il progetto rientra nella rassegna “Napoli Contemporanea”, finanziata con i fondi regionale POC Campania 2014-2020, per 2 milioni di euro, e approvata con delibera 379 della giunta Manfredi del 3 novembre 2023.