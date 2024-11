video suggerito

Il tributo di Napoli per Pino Daniele: la sua voce e le sue immagini nelle piazze nei 10 anni dalla scomparsa Il Comune lavora ad un progetto di videomapping per ricordare Pino Daniele nell’anniversario dei 10 anni della scomparsa il 4 gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

La voce, le parole e le immagini di Pino Daniele riecheggeranno nelle piazze più importanti di Napoli per l'anniversario dei 10 anni della scomparsa del grande cantautore partenopeo, il 4 gennaio prossimo. Il Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, sta lavorando ad un progetto di videomapping dedicato interamente all'artista, che dovrebbe prendere vita nei punti più significativi della città. Un evento che sarà un tributo e un ricordo per uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. La musica di Pino Daniele è eterna. Le sue canzoni hanno fatto crescere, pensare e sognare intere generazioni in Italia e all'estero. La sua influenza sulla cultura italiana, sulla musica, sul cinema e sulla televisione è viva e profonda ancora oggi.

Il tributo di Napoli per Pino Daniele: videomapping nelle strade

Il progetto al momento non è ancora definito, ma work in progress. Si tratta, quindi, al momento solo di ipotesi. Ma è certo che il 2025 a Napoli si aprirà nel segno di Pino, che tanto ha dato alla città de "mille culure". Il Comune di Napoli dieci anni fa, con l'ex amministrazione de Magistris, a pochi mesi dalla morte – avvenuta il 4 gennaio 2015 a seguito di un infarto – ha intitolato una strada a Pino Daniele, Vicoletto Donnalbina, nel quartiere San Giuseppe, nei pressi di Santa Maria la Nova e a pochi passi dai Banchi Nuovi e dalla basilica di Santa Chiara. Luoghi nel ventre di Napoli che Pino conosceva bene essendoci legato da sempre.

L'inedito Again eseguito oggi al Maradona prima di Napoli-Roma

Proprio oggi, domenica 24 novembre 2024, allo Stadio Diego Armano Maradona di Napoli, prima della partita Napoli-Roma, alle ore 18,00, sarà eseguita per la prima volta una canzone inedita di Pino Daniele, dal titolo "Again". Una delle strofe recita: "Camminerai / ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme / Sorriderai / nel sole come si fa quando si sta bene". Una ballad voce e chitarre, registrata per un progetto acustico che purtroppo non vide mai la luce.