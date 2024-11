Una canzone inedita di Pino Daniele sarà suonata domani allo stadio Maradona prima della partita

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

«Camminerai / ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme / Sorriderai / nel sole come si fa quando si sta bene». È una delle strofe di "Again", testo inedito scritto e cantato da Pino Daniele, una ballad voce e chitarre, mai ascoltata prima dal pubblico. La canzone, registrata per un progetto acustico che non vide mai la luce, risuonerà nello stadio di Napoli il "San Paolo di Fuorigrotta" ribattezzato "stadio Maradona" domani, domenica 24 novembre, prima della partita Napoli-Roma. Verrà proiettato un video – voluto dalla famiglia, che cura l'intero progetto – dove si vede il cantautore al lavoro nel suo studio. A introdurre la clip, che verrà diffusa anche da Dazn, la voce di Pino, registrata in un concerto a Londra nel 2013, ma che sembra parlare all'oggi.

La canzone sarà disponibile in radio e streaming da venerdì 29 novembre. Era stata scritta nel 2009. Il brano è solo l'inizio di una serie di celebrazioni del 2025, quando ricorreranno i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita del "Mascalzone Latino", collocato all'interno del "70/10 Anniversary", ovvero le iniziative ufficiali per ricordare il cantautore napoletano scomparso il 5 gennaio 2015.