Il party di Natale di Federico Fashion Style era abusivo: festa a Napoli nonostante la diffida Era illegale il Christmas Party di Federico Fashion Style a Napoli: gli organizzatori non avevano ottenuto la Scia ma l’evento si è tenuto ugualmente.

A cura di Nico Falco

Locale addobbato, regali, paillettes, musica, costumi a tema e anche animatori travestiti da personaggi Disney, tutto finito poi sui social, tra video girati coi cellulari e scatti del fotografo ufficiale dell'evento. Nonostante soltanto qualche ora prima fosse arrivata una diffida della Polizia Municipale: il Christmas Party napoletano di mercoledì scorso di Federico Fashion Style, a cui ha preso parte come ospite d'onore anche Valeria Marini, era a conti fatti abusivo, illegale.

Storia che comincia un paio di settimane fa, quando dalla Coin, dove si trova il salone del popolare hair stylist che sarebbe stato la location dell'evento, contattano la Polizia Municipale – Sezione Vomero per chiedere quali autorizzazioni sarebbero state necessarie. Seguono contatti col Suap, e a questo punto potrebbe esserci stato un malinteso: allo sportello sarebbero state chieste informazioni su una festa privata e non su un evento pubblico. Il giorno prima della festa girano le locandine e da quelle è chiaro che di privato c'è ben poco: campeggia la scritta "free entry", aperto a tutti e gratis.

Abusivo il party di Federico Fashion Style: mancava la Scia

La Municipale contatta quindi di nuovo i responsabili, spiegando (nuovamente) che per quel tipo di evento c'è bisogno della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Ma ormai è una cosa contro il tempo: mancano soltanto poche ore. Mercoledì mattina arriva la risposta del Suap: improcedibilità. Quella festa, insomma, non s'ha da fare. In via Scarlatti arriva una pattuglia della Municipale, che diffida sia il direttore della Coin sia Federico Fashion Style. Il disk jokey smonta l'attrezzatura e gli agenti se ne vanno con una rassicurazione: l'evento non ci sarebbe stato ma, visto che ormai era stato tutto già organizzato, avrebbero tenuto l'esercizio commerciale aperto per un semplice scambio di auguri.

Leggi anche Bonus spesa Natale 2022 a Napoli da 125 euro per il cenone: chi può averlo

Sui social i video e le foto dell'evento

Le cose, però, vanno diversamente. Ed è lo stesso Federico Fashion Style a svelarlo, sui suoi canali social: una serie di stories su Instagram in cui racconta che ha dovuto sistemare tutto dopo quello che definisce Christmas Party, e le fotografie dell'evento. La festa, perlomeno nella sua fase più "rumorosa", si sarebbe svolta approfittando del cambio turno della pattuglia all'esterno, quindi orientativamente dalle 23:30 alle 00:15, orario in cui gli agenti sono entrati a controllare e hanno trovato i tecnici impegnati a smontare tutto. Ora per i responsabili si prospetta un verbale per l'impatto acustico (che potrebbe tradursi in una multa di circa mille euro) oltre alla segnalazione per l'assenza della Scia.