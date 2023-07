Il nuovo film di Paolo Sorrentino si gira a via Duomo, troupe a Castel Capuano per 15 giorni Campo base in piazza Enrico De Nicola, dove ci sarà il divieto di sosta fino al 7 agosto sul lato destro della carreggiata verso via Carbonara.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato a Partenope si gira in via Duomo a Napoli. Il campo base della troupe con i camerini e i il materiale di scena sarà allestito in piazza Enrico De Nicola, all'esterno di Castel Capuano, dove resterà per circa due settimane, fino al 7 agosto prossimo. Ancora top secret la trama del film prodotto da The Apartment, la società di produzione cinematografica del regista napoletano. Le riprese sono partite il 29 giugno scorso, con il titolo provvisorio de "L'Apparato Umano", che richiama il titolo del libro di Jep Gambardella, il protagonista de La Grande Bellezza, il film con cui Sorrentino ha vinto l'Oscar.

Il nuovo film di Sorrentino ambientato a Napoli

Il mese scorso sul set cinematografico allestito in via Partenope è apparsa una grossa nave azzurro Napoli, montata su un camion, come una sorta di carro allegorico, che ha fatto il giro dei vicoli del Lungomare. Per consentire le riprese, il Comune di Napoli aveva previsto un apposito piano traffico tra via Dumas Padre, via Partenope, via Santa Lucia e via Nazario Sauro. Come quartier generale per l'allestimento delle scenografie e dei costumi è stato scelto, invece, il Real Albergo dei Poveri.

Il piano di viabilità

Adesso il set si sposta dal Lungomare al cuore del centro storico. La location prescelta è via Duomo, dove si trova la Cattedrale di Napoli, con il Tesoro di San Gennaro. Si prevedono 15 giorni di riprese, dal 24 luglio al 7 agosto prossimo. Il campo base, dove sistemare i mezzi e gli strumenti necessari alle lavorazioni sarà allestito invece in piazza Enrico de Nicola, vicino a Castel Capuano, sul lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso via Carbonara, tratto compreso tra quest’ultima e via Concezio Muzy. Qui, il Comune ha disposto con apposita ordinanza il divieto di sosta con rimozione coatta per tutta la durata delle riprese.

La trama: la storia di Partenope

Sulla trama del nuovo film di Sorrentino vige ancora il massimo riserbo. Ma è possibile che possano esserci riferimenti anche alla vittoria dello scudetto del Napoli. A quanto trapelato finora, la pellicola sarà incentrata sulla vita di Partenope, l'antico nome greco del capoluogo campano, ma non dovrebbe riguardare né l'omonima sirena né il suo mito. Dovrebbe invece essere la storia di una donna nata nel 1950, con i suoi amori e le sue delusioni, fortemente intrecciata con la vita di Napoli. Alcune scene potrebbero essere ambientate anche a Posillipo e sull'isola di Capri.