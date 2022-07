Il ministro Lamorgese a Napoli: “Più telecamere in strada, da Forcella a Ponticelli” Lamorgese a Napoli per i 40 dalla morte del vice questore Ammaturo: “Mi sento un po’ napoletana” e aggiunge: “Subito telecamere da Forcella a Ponticelli”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Più telecamere di videosorveglianza partendo da Forcella e arrivando poi fino a Ponticelli. Ma anche più agenti in strada: è il piano di Luciana Lamorgese per la sicurezza di Napoli. Il ministro è a Napoli per la commemorazione dei 40 anni dalla morte del vice questore Antonio Ammaturo, che si è tenuta questa mattina nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova. Lamorgese ha confermato che "con il sindaco Manfredi siamo in perfetta sincronia" e che "daremo il massimo, troveremo sicuramente l'equilibrio giusto tra le esigenze del Comune e le disponibilità del Ministero dell'Interno".

Primo step, l'installazione di nuove telecamere in strada soprattutto nel quartiere di Forcella, "dove mi hanno segnalato che non risultava, almeno nella parte finale, alcun sistema di videosorveglianza. Con i fondi Pon per l'Unesco cercheremo di metterle sia in quella zona sia in altre come Ponticelli e altre che saranno individuate in sede di tavolo tecnico", ha spiegato Lamorgese ai cronisti a margine della cerimonia, ricordando che "per Napoli abbiamo attenzione massima, ho fatto il punto della situazione con il Prefetto qualche giorno, sappiamo che è molto importante la videosorveglianza della città perché ci consentirà una facilità delle indagini investigative e anche degli interventi preventivi. Già quando sono venuta l'ultima volta mi sono attivata immediatamente per la riattivazione dei contratti di manutenzione della videosorveglianza. Il contratto finalmente è stato firmato e quindi questo secondo me andrà a incidere positivamente nella sicurezza della nostra città", ha detto ancora Lamorgese "e dico nostra perché mi sento un po' napoletana. Con il sindaco Gaetano Manfredi ci siamo sentiti, siamo in perfetta sintonia su tutto".