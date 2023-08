Il “fumo alla banana” è uno degli hashish più potenti in circolazione: sequestrato carico nel Napoletano I carabinieri hanno arrestato un incensurato 50enne a Torre Annunziata (Napoli); in casa e in giardino aveva oltre due chili di “Banana Kush”.

A cura di Nico Falco

Nascosti tra giardino e casa aveva più di due chili di hashish "alla banana", ancora impacchettato in panetti, oltre a 190 grammi di marijuana. La scoperta dei carabinieri della stazione di Boscoreale, che hanno ispezionato l'abitazione di un 50enne incensurato di Torre Annunziata, in provincia di Napoli; l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

L'hashish trovato dai militari, come del resto indicato dall'adesivo apposto sui 21 panetti sequestrati, è del tipo "Banana Kush", varietà dagli effetti psicotropi molto marcati e tra le più potenti sul mercato: può raggiungere una concentrazione di Thc tra il 16e il 27%, valori quindi simili a quelli della più diffusa "Amnesia Haze". La particolarità di questo tipo, come suggerisce appunto il nome, viene ben descritta sui siti Internet specializzati, dove si trovano vere e proprie recensioni che ne esaltano la qualità: l'aroma e il sapore ricordano spiccatamente quelli della banana.

Complessivamente il peso dell'hashish sequestrato è di 2 chili e 180 grammi; probabilmente acquistato da poco, secondo i militari sarebbe stato spostato a breve in un altro posto dove sarebbe stato diviso in "stecchette" e quindi venduto al dettaglio.