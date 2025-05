video suggerito

Il Campionato della pasta torna a Paestum: dal 30 maggio al 1° giugno la II edizione Torna a Capaccio-Paestum il Campionato della pasta fatta a mano. La gara, è la II edizione, si terrà presso il Next – Nuova esposizione ex tabacchificio.

A cura di Vincenzo Cimmino

Campionato della pasta 2024

Il Campionato della pasta fatta a mano torna a Capaccio-Paestum dal 30 maggio al 1° giugno. La seconda edizione della competizione, l'unica al mondo dedicata all'arte della pasta artigianale, si terrà per tre giorni presso il Next – Nuova esposizione ex tabacchificio del comune in provincia di Salerno. La kermesse, prodotta dall'agenzia di comunicazione Btl Prod in coproduzione con il Consorzio Edamus si inserirà all'interno della quarta edizione del Dmed – Salone della dieta mediterranea.

La gara, che intende celebrare una tradizione millenaria, si divide in due categorie, professionisti e amanti. Alla prima possono partecipare tutti gli operatori del settore ho.re.ca. (hotellerie-restaurant-café) e della ristorazione in generale, come anche aziende agrituristiche, aziende agricole, pastifici, laboratori e anche food creator e liberi professionisti del settore. Alla seconda possono invece aderire tutti gli appassionati della pasta fresca fatta a mano che si dilettano in cucina. Il vincitore assoluto si aggiudicherà il "Pettorello", opera d'arte realizzata dall'artista Sasà Sorrentino rappresentante un mattarello in ceramica. Previsti anche altre premi speciali, come miglior impiattamento, miglior impasto e miglior condimento.

La gara dei professionisti si terrà il 30 e il 31 maggio, mentre quella degli amanti domenica 1° giugno. A valutare i prodotti sarà una giuria composta da chef stellati, giornalisti enogastronomici, nutrizionisti e food creator guidati da Luciano Pignataro. Con lui, tra gli altri, ci saranno gli chef 1 stella Michelin Peppe Guida, Michele De Blasio e Fabio Pesticcio, lo chef 2 stelle Michelin Oliver Glowig, i giornalisti Indira Fassioni, Mara Nocilla, Leonardo Ciccarelli e Francesca Pace. Presenti anche Monica Ruotolo, presidente dell'Albo dietisti di Salerno e le nutrizioniste Serena Bracale e Monica Marro.

La giuria tecnica sarà invece formata da Erny Lombardo, corporate chef Zwilling e Ballarini, e da Eliseo Marciello, chef e consulente per la ristorazione. Al secondo campionato della pasta fatta a mano possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni entro il 29 maggio. Per i minorenni è richiesta un’autorizzazione dei genitori o dei tutori legali. La scorsa edizione, la prima, ha visto vincitrice Ylenia Parente, ventottenne sarda di Sant’Antioco.