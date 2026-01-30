napoli
Il cadavere di Sharon Maccanico è stato identificato: restituito alla famiglia per i funerali

Sharon Maccanico, originaria di Avellino, è tra le vittime della frana che, la scorsa settimana, ha investito un campeggio in Nuova Zelanda. Il suo corpo è stato ufficialmente identificato.
Le speranze, purtroppo, si erano infrante già nelle scorse ore, quando dall'altra parte del mondo era arrivata la notizia del ritrovamento del cadavere di Sharon Maccanico, ragazza di 15 anni originaria di Avellino che risultava dispersa dopo che una frana aveva travolto, la scorsa settimana, il campeggio nel quale si trovava in Nuova Zelanda. È arrivata oggi, purtroppo, anche l'ufficialità: il corpo della 15enne è stato riconosciuto ed è stato restituito alla famiglia, che potrà così procedere con i funerali.

Sharon Maccanico, come detto, era originaria di Avellino, precisamente della frazione Picarelli, che oggi piange la morte di una ragazza così giovane e si stringe intorno al dolore della famiglia. La 15enne, da bambina, si era poi trasferita con la famiglia ad Auckland, in Nuova Zelanda. "Non esistono parole in grado di colmare un vuoto così grande. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere la nostra sincera vicinanza e il nostro affetto. A tutta la famiglia, il nostro abbraccio più forte" ha scritto la Pro Loco di Picarelli.

Sharon Maccanico, travolta da una frana in campeggio

La scorsa settimana, il 21 gennaio scorso precisamente, una frana ha travolto il campeggio Beachside a Mount Maunganui, dove Sharon Maccanico si trovava con il fidanzatino, Max Furse-Kee: entarmbi frequentavano il Pakuranga College, che per primo ha dato la notizia che i due ragazzi risultavano dispersi. Per giorni, amici e familiari di Sharon hanno pregato affinché ci potesse essere un epilogo felice alla vicenda; le speranze, però, si sono affievolite quando è stato ritrovato il cadavere di Max. Speranze che, purtroppo, si sono definitivamente spezzate quando anche il cadavere della 15enne è stato rinvenuto.

