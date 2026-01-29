Sharon Maccanico trovata morta: la 15enne irpina sotto le macerie della frana in Nuova Zelanda

Dopo giorni di ricerche, il cadavere di Sharon Maccanico, 15enne originaria di Avellino, è stato trovato: la ragazza era tra i dispersi della frana che, una settimana fa, ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda.

Sharon Maccanico

Sono terminate, purtroppo, le speranza di trovare in vita Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni originaria di Avellino tra i dispersi dopo una frana in Nuova Zelanda: il cadavere della giovane è stato trovato sotto le macerie nelle scorse ore. Mentre in Italia era la notte di mercoledì 21 gennaio, una settimana fa, una frana ha colpito il campeggio Beachside a Mount Maunganui, nel Nord della Nuova Zelanda: Sharon Maccanico era stata travolta dallo smottamento insieme a un amico, Max Furse-Kee, che frequentava il suo stesso college, il Pakuranga College. Mentre il cadavere del giovane era stato rinvenuto qualche giorno fa, le speranze per Sharon erano ancora vive e, purtroppo, si sono spente poco fa, quando tra le macerie è stato trovato anche il suo corpo.

Sharon Maccanico, campionessa di hip-hop, si era trasferita molto piccola con i genitori ad Auckland, in Nuova Zelanda ma, come detto, aveva origini irpine: la famiglia della 15enne è infatti originaria della frazione Picarelli ad Avellino che, nei giorni scorsi, si è stretta in preghiera, sperando potesse arrivare un epilogo diverso. La comunità aveva avviato anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia per affrontare le spese delle ricerche sul campo.

"I Confratelli e le Consorelle del Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività, con il cuore colmo di un dolore che non trova conforto nelle parole, piangono la prematura scomparsa della piccola Sharon.​ Noi, che abbiamo elevato incessanti preghiere sperando in un miracolo che la riportasse tra le braccia dei suoi cari, ci inchiniamo oggi di fronte a un destino così imperscrutabile e crudele. Il suo sorriso, che portava con sé la luce della giovinezza e la grazia della danza, brillerà ora per sempre nell'alto dei cieli.​Piccolo angelo, che la terra ti sia lieve e che il tuo spirito possa danzare libero tra le stelle, lontano dal fango e dal buio di quella tragica notte. Ti promettiamo che il tuo ricordo rimarrà vivo nelle nostre preghiere e nel cuore della nostra comunità" recita uno dei tanti messaggi di cordoglio per la 15enne.