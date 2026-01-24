Sharon Maccanico, 15enne di Avellino, tra le vittime della frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico

Tra i dispersi della frana in Nuova Zelanda, c'è anche Sharon Maccanico, 15 anni, avellinese. Nelle scorse ore si erano moltiplicati gli appelli di speranza affinché la ragazza fosse ritrovata viva, a distanza di quasi tre giorni dalla frana che ha travolto il campeggio Beachside a Mount Maunganui, nel nord del paese. Ma nella notte, una nota del Pak ūranga College, che la giovane frequentava, ha spazzato via quello che rimaneva della speranza.

"Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui", si legge nella nota, "Il college è stato in contatto con entrambe le famiglie per esprimere la nostra più sentita cordoglio e aroha (termine maori simile ad amore ma che indica soprattutto compassione ed empatia, ndr). Molti membri del college sono stati profondamente colpiti dalle notizie e stiamo lavorando per supportare studenti e personale nei prossimi giorni e settimane. Il benessere della nostra comunità universitaria è fondamentale poiché l'anno scolastico inizia la prossima settimana in circostanze incredibilmente tristi. I genitori hanno ricevuto un'email questo pomeriggio con consigli e informazioni per supportare i loro figli/e nell'elaborare questo evento angosciante". La nota del college è stata pubblicata alle 3.49 di questa mattina, orario italiano.

Sharon viveva con i genitori ad Auckland, ed era anche campionessa internazionale di Hip hop. I parenti che vivono ad Avellino aveva chiesto a tutta la Contrada Picarelli, luogo d'origine della ragazza, di unirsi in preghiera nella chiesa del Santissimo Salvatore "nella speranza che il miracolo per la nostra Sharon avvenga". Speranze che però sono svanite questa notte, con la nota pubblicata dal college frequentato da Sharon, che ne ha ufficializzato la scomparsa.