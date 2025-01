video suggerito

Il bilancio dei feriti di Capodanno 2025 a Napoli A Capodanno 36 persone ferite dai botti nel Napoletano. Ferito un turista saudita e una ragazza di 23 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno 2025 a Napoli e provincia, aggiornato alle 7 del mattino del 1 gennaio è di 36 persone finite in ospedale a causa dei botti. Non ci sono morti. Si tratta soprattutto di persone che hanno arti lesionati per l'esplosione di fuochi pirotecnici in mano o vicino le gambe o agli occhi. Sono due, invece, le persone raggiunte di striscio da proiettili vaganti: non sono in pericolo di vita, sono un turista dell'Arabia Saudita (il più grave, ferito anche ad un polmone) e una ragazza napoletana, colpita di striscio al braccio.

Il bilancio dei bambini feriti dai botti a Napoli

I feriti d'età minore a 18 anni sono 8: di loro 5 hanno un'età compresa tra uno e 12 anni. Nessuno versa in condizioni gravi. All'ospedale pediatrico Santobono di Napoli ci sono un ⁠12enne per ustioni al torace, dimesso con 7 giorni di prognosi; un bimbo 2 anni con ustioni al torace e braccio sinistro, ricoverato in Chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; una ⁠bimba 10 anni per ustioni arti e ipoacusia, ricoverata in Chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; un ⁠14enne per ustioni arto superiore, dimesso con 7 giorni di prognosi; un bimbo di 9 anni per ferita al globo oculare, dimesso (7 giorni di prognosi), un ⁠bimbo 7 anni con ustioni all'arto superiore destro, dimesso con 7 giorni di prognosi.

La situazione negli ospedali a Napoli

Al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, zona Est sono giunti feriti per danni alle mani e agli occhi, al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, nosocomio della Pignasecca, centro storico, sono giunti un uomo della zona stabiese con una mano staccata dall'esplosione di un petardo. L'arto è stato amputato. Ricoverata anche una giovanissima, ferita all'occhio con un bengala (quei cannelli che si illuminano dopo l'accensione e si tengono in mano). Una delle persone giunte al Pellegrini non si è ferito nella notte ma in mattinata: ha raccolto un petardo inesploso. «Oggi non piove – spiegano in medici – ed è ancora più pericoloso perché spesso i ragazzini raccolgono botti inesplosi per usarli, con un rischio ancor maggiore». L'azienda dei rifiuti di Napoli già da stanotte ha avviato una operazione straordinaria di pulizia anche allo scopo di arginare questo fenomeno.

I carabinieri provinciali di Napoli riferiscono di un episodio a Giugliano, in via Tolomeo, dove un proiettile vagante, probabilmente esploso durante i festeggiamenti, ha danneggiato la finestra di un appartamento bucando persiana e vetri, senza ferire nessuno.

Un turista saudita ferito a Napoli

Il ferito più grave della notte di Capodanno partenopea ha 28 anni ed è un turista proveniente dall'Arabia Saudita, in vacanza a Napoli. È stato colpito da un proiettile alla spalla in una delle strade del quartiere San Carlo Arena, uno dei più popolosi della città. Portato all'ospedale San Giovanni Bosco, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al Cardarelli, dove resta ricoverato in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Il turista proveniente dall'Arabia Saudita ha riportato una ferita alla spalla, la perforazione del polmone e la frattura di una costola con foro di entrata ed uscita del proiettile.

L'altra ragazza ferita da arma da fuoco è una 23enne napoletana, colpita di striscio al braccio destro da un proiettile vagante. Per lei una prognosi di 10 giorni e le immediate dimissioni dall'ospedale del mare dopo le cure del caso.

Gli interventi dei Vigili del fuoco a Napoli

In Campania stanotte sono stati 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. A livello nazionale c'è stato un incremento rispetto allo scorso anno (882 su 703). Il numero maggiore di interventi in Lombardia, dove sono stati 142.

Nel capoluogo campano quest'anno la percezione è stata d'un forte uso di botti, soprattutto in alcune zone della città: le periferie (Secondigliano, Ponticelli, rione Traiano e Pianura), parte del centro antico (Forcella e un'area dei Decumani), l'Arenella (zona Pigna, Collana). Nel primo pomeriggio del 31 dicembre a Napoli già si sparava. Alcune strade, come documentato da video amatoriali circolati in Rete, la circolazione veicolare era bloccata da batterie di fuochi pirotecnici esplose al centro della carreggiata. In via Tribunali pompieri in azione per l'incendio su un balcone, stessa scena a Secondigliano qualche ora dopo.

I feriti di Capodanno nel resto della Campania

Il bilancio ad oggi è di 54 i feriti in Campania, Napoli inclusa. I dati dei feriti sono in leggero aumento. In provincia di Caserta sono 9 i feriti: 8 lievi, mentre ad una persona ricoverata ad Aversa è stata amputata una mano. Altre 6 persone hanno riportato ferite in provincia di Salerno. Ad un uomo è stata amputata una mano per l'esplosione di un petardo. In provincia di Avellino, 3 feriti, tutti lievi e già dimessi dal pronto soccorso di Sant'Angelo dei Lombardi. Nessun ferito, infine, a Benevento e provincia.