video suggerito

Il bilancio dei feriti di Capodanno 2025 a Salerno Bilancio pesante anche nel Salernitano: a causa dei botti due persone hanno subìto amputazione agli arti superiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bilancio pesante per quel che riguarda i feriti nella notte di Capodanno anche a Salerno: 8 le persone ferite, di cui due in maniera più seria a causa dei botti di San Silvestro. Entrando nello specifico: ad un 22enne di nazionalità marocchina è stata amputata la mano destra per lo scoppio di un petardo. Il giovane, inizialmente portato al presidio ospedaliero di Sarno è stato poi trasportato all'Umberto I di Nocera Inferiore. Sempre nel Nocerino un altro uomo, 40 anni, ha subìto l'amputazione parziale di mano e polso sinistro.

Ferite meno gravi per le altre 6 persone, medicate e dimesse quasi subito dagli ospedali di Salerno e provincia. Nel capoluogo di provincia campano sono due le persone ferite e curate al Ruggi: un uomo di 49 anni per una ferita all'occhio (prognosi di 30 giorni) e una donna di 35 anni, lievemente ferita (5 giorni di prognosi). Lo scorso anno, in provincia di Salerno, furono 7 le persone ferite in maniera non grave a causa dello scoppio dei botti di Capodanno.