video suggerito

Schianto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 20enne ferito gravemente: incidente a Eboli Incidente stradale sull’A3 in direzione Napoli. Ferito gravemente un ragazzo di 20anni. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Eboli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale stamattina, lunedì 14 aprile 2025, sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Eboli, in provincia di Salerno. Un'auto Matiz si è schiantata, ferito gravemente un ragazzo di 20 anni che si trovava a bordo della vettura, che ha riportato traumi multipli ed è stato ricoverato in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e i volontari del Vopi, con ambulanza e auto medica del 118.

Incidente a Eboli, 20enne in codice rosso in ospedale

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di un'auto modello Matiz, quando sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. L'impatto è stato molto violento e l'auto si è accartocciata su sé stessa, intrappolando il 20enne. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. I pompieri hanno dovuto tagliare con i flex. L'incidente stradale, secondo le prime informazioni, è avvenuto sull'A3 in direzione Nord, verso Salerno, all'altezza di Eboli. Il ragazzo con politrauma è stato soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza e dell’auto medica del 118 e, dopo aver ricevuto le prime cure mediche ed essere stato stabilizzato, è stato è trasportato all’ospedale di Eboli in codice rosso.

Estratto dai pompieri dalle lamiere. Indaga la Polstrada

Gli agenti della Polstrada hanno eseguito i rilievi del caso e stanno indagando sull'accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul percorso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Purtroppo, negli ultimi giorni si registra una escalation di incidenti stradali nel territorio ebolitano. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso nella serata di venerdì da un'auto pirata. Mentre nella notte tra sabato e domenica due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente.