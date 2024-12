Incendio in centro a Napoli, fiamme in un palazzo in via Tribunali. L’ipotesi dei botti: in città già si spara Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi ai piani alti di un edificio in via Tribunali, nel cuore di Napoli: sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Paura nel cuore di Napoli: un incendio, da quanto apprende Fanpage.it, si è sviluppato ai piani alti di un edificio in via Tribunali, in pieno centro storico, nel pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che si stanno adoperano per domare il rogo, le cui cause non sono ancora state determinate. Tra le ipotesi c'è anche quella che a causare l'incendio possano essere stati i botti: dal primo pomeriggio, infatti, soprattutto al centro storico di Napoli, i fuochi pirotecnici già esplodono numerosi.

Capodanno, a Napoli si sparano botti già dal pomeriggio

Come è possibile intuire dai caratteristici rumori, ma anche guardando video e foto sui social, a Napoli, già dal primo pomeriggio di oggi, in molti hanno cominciato a sparare i botti di Capodanno, nonostante manchi ancora qualche ora alla mezzanotte, il momento in cui, da tradizione, i fuochi d'artificio esplodono nei cieli della città per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo. Dunque, anche quest'anno, purtroppo, sembra che alcuni violeranno, o sarebbe meglio dire stiano già violando, l'ordinanza del Comune di Napoli che vieta, come di consueto, l'esplosione di fuochi d'artificio la notte di Capodanno.

Per fortuna, negli ultimi anni, nel capoluogo campano sono in calo i feriti causati dai botti. Come ogni anno, però, i maggiori ospedali della città – il Cardarelli, il Pellegrini e l'ospedale del Mare – sono in pre-allerta e sono predisposti per accogliere eventuali feriti provocati dai fuochi d'artificio di Capodanno.