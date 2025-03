video suggerito

Vomero, nuovo centro con campi da tennis, ristorante e parcheggio con 120 box auto a via Aniello Falcone Al via i lavori per il nuovo centro sportivo di via Aniello Falcone al Vomero. Dentro ristorante con vista sul Golfo, campi di tennis e padel, parco pubblico e parcheggio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Paradise Sporting Village

Campi da tennis e padel, area eventi, solarium, ristorante e lounge bar, un centro fitness, oltre ad un parcheggio con 120 box auto non pertinenziali su tre piani e un parco pubblico con vista mozzafiato sul golfo di Napoli. Comincia a prendere vita il nuovo centro sportivo di via Aniello Falcone al Vomero. La strada dei "baretti", famosa per la vivacità della movida partenopea. Il progetto risale a quasi 20 anni fa. Fu approvato dalla giunta dell'ex sindaco Rosa Russo Iervolino, con la delibera 2274 del 2007. Si tratta di un intervento di iniziativa privata su suolo privato, attraverso il quale saranno realizzate anche attrezzature di uso pubblico e opere di urbanizzazione primaria. La società proponente è la immobiliare Belvedere spa, proprietaria dei suoli.

Novo club del tennis al Vomero

Il nome del nuovo esclusivo club, come si legge nei documenti pubblici, è Paradise Sporting Village, e dovrebbe sorgere in via Aniello Falcone, nel cuore del quartiere Vomero. Il progetto è realizzato a cura della società Servizi Integrati Srl. Sul sito web sono disponibili alcune informazioni e i rendering del nuovo club vomerese. Dopo anni di attesa, finalizzati anche a perfezionare la documentazione, il progetto è finalmente partito. I lavori sono attualmente in corso e dovrebbero durare circa un anno e mezzo. Si tratta di un intervento di riqualificazione di un'area della città con una vista spettacolare sul Golfo di Napoli, incorniciato tra il Vesuvio e Capri.

Foto da Fb

Tre piani con 120 box auto

Il progetto prevede la costruzione di 3 piani interrati, che saranno utilizzati come autorimessa per i box auto non pertinenziali e saranno collegati da un’unica rampa. Il parcheggio è inserito in un più ampio intervento di riqualificazione che consentirà ai possessori dei box auto ed alla intera collettività di accedere ai servizi. Tra questi, aree ludiche, campi da tennis, campi da padel, centro sportivo, centro benessere, punto ristoro con terrazza panoramica. L'obiettivo è ambizioso, andare a creare "uno dei circoli più esclusivi al mondo", che potrà aggiungersi ad una offerta già ricca della città di Napoli.