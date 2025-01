Il bilancio dei bambini feriti dai botti di Capodanno a Napoli

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

C'è perfino un bimbo di 2 anni, tra i feriti nella notte di Capodanno a Napoli. Nessuno fortunatamente versa in condizioni gravi, è possibile che qualche famiglia dovrà rispondere all'autorità giudiziaria e spiegare l'esatta dinamica a causa della quale bimbi in tenera età si sono trovati a contatto con fuochi pirotecnici.

I carabinieri di Napoli hanno messo nero su bianco il bilancio dei minori ricoverati all'ospedale pediatrico Santobono del Vomero: i feriti d'età minore a diciotto anni sono in tutto 8. La notizia che fa più impressione è appunto quella d'un bimbo 2 anni con ustioni al torace e braccio sinistro, ricoverato in Chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi.

Ci sono un ⁠12enne per ustioni al torace, dimesso con 7 giorni di prognosi; una ⁠bimba 10 anni per ustioni arti e ipoacusia, ricoverata in Chirurgia plastica con 14 giorni di prognosi; un ⁠14enne per ustioni arto superiore, dimesso con 7 giorni di prognosi. Sempre al Santobono stanotte i medici sono intevenuti su un bimbo di 9 anni per ferita al globo oculare, dimesso (7 giorni di prognosi) e su un ⁠bimbo 7 anni con ustioni all'arto superiore destro, dimesso con 7 giorni di prognosi.

Ora l'appello di medici e forze dell'ordine è ai genitori: vigilare affinché i minori nella giornata di oggi non raccolgano botti inesplosi nel tentativo di riutilizzarli. Spesso basta soltanto il calore dell'accendino per innescare l'esplosione quasi instantaneamente, causando gravi lesioni alle mani e al volto. Negli anni passati il 1 gennaio la pioggia aveva reso poltiglia i botti inesplosi e quindi ridotto questo rischio. Quest'anno non è così.