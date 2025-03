video suggerito

Gay-Odin, un uovo gigante per i 2.500 anni di Napoli: due metri per 350 chili di peso Un uovo gigante di 2 metri per 350 chili per celebrare i 2.500 anni di Napoli: l’idea della fabbrica di cioccolato Gay-Odin, storico marchio partenopeo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uovo gigante per festeggiare i 2.500 anni di Napoli: lo ha realizzato la Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, nell’ambito del progetto “Napoli Millenaria”, che vede una serie di iniziative per celebrare, il prossimo 21 dicembre, il secondo millennio e mezzo dalla fondazione. Al centro dell'uomo, alto due metri per 350 chili di peso, c'è la Sirena Parthenope disegnata a mano dal maestro decoratore della Gay-Odin Fabio Ceraso che rappresenta così il mito legato alla nascita di Napoli.

Sul retro dell’uovo gigante invece ci sono i volti di personaggi che hanno reso grande la storia di Napoli come il drammaturgo Eduardo De Filippo, il cantautore Pino Daniele, l’attore comico Antonio De Curtis in arte Totò e il calciatore Diego Armando Maradona, oltre ai simboli iconici della città come la pizza, il corno napoletano e la mitra di San Gennaro. Infine, la frase “2500 anni di storia leggendaria” seguita dal logo Gay-Odin, riprodotto nei colori storici dell’azienda oro e blu di Prussia.

"Dedicare l’uovo gigante a Napoli è un atto di amore e di riconoscenza nei confronti di una città che è stata punto di partenza per un’avventura straordinaria", racconta Sveva Maglietta, membro del consiglio d'amministrazione di Gay-Odin, "È qui che Isidoro e Onorina decisero di inaugurare, in Vico Vetriera a Chiaia, la Fabbrica di Cioccolato ed è sempre qui che, nel solco della tradizione, la nostra famiglia continua a portare avanti l’arte artigiana del cioccolato. Celebrare Napoli nell’anno del suo anniversario ci sembrava un atto dovuto, ma anche fortemente voluto. È un “Grazie!” simbolico che estendiamo a tutti i napoletani per l’enorme affetto che ci dimostrano ogni giorno".