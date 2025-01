video suggerito

Chi sono i feriti da proiettili vaganti nel Capodanno a Napoli. Uno è un turista venuto dall'Arabia Saudita Un turista e una ragazza napoletana feriti. Sono vittime della follia di chi festeggia il Capodanno a colpi d'arma da fuoco.

Tra i feriti di Capodanno 2025 a Napoli ci sono 2 persone che sono state colpite da proiettili vaganti, vittime dunque della follia di sparare colpi d'arma da fuoco da balconi o in strada per "festeggiare" lo scoccare della mezzanotte. Le due sfortunate persone rimaste colpite sono un turista e una ragazza napoletana.

Il primo che è anche il più grave, ha 28 anni, è una di quelle persone che aveva deciso di passare la notte di San Silvestro all'ombra del Vesuvio e ricorderà per sempre questa decisione, purtroppo non per essersi divertito. È un turista proveniente dall'Arabia Saudita, colpito da un proiettile alla spalla sinistra mentre era in strada con altri amici. La zona precisa in cui è avvenuto il fatto – sul cui c'è una indagine della polizia. – non è ancora stata ben inquadrata, è nel quartiere San Carlo all'Arena, uno dei più vasti di Napoli.

Il turista saudita è stato portato all'ospedale San Giovanni Bosco ma poi trasferito d'urgenza in codice rosso al Cardarelli, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita ma ha riportato una ferita alla spalla, la perforazione del polmone e la frattura di una costola con foro di entrata ed uscita del proiettile.

L'altra ferita è un giovane donna, una 23enne stata colpita di striscio al braccio destro da un proiettile vagante. È stata medicata e dimessa, per lei una prognosi di 10 giorni.