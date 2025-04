video suggerito

Proiettili al sindaco di Bacoli Josi della Ragione, il prefetto di Napoli intensifica i controlli in città Dopo i proiettili recapitato alla Polizia Municipale di Bacoli in due distinte occasioni, il prefetto di Napoli ha deciso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine in città; dell'accaduto si parlerà anche nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A cura di Valerio Papadia

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

Dopo le minacce ricevute dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, con le due buste anonime contenenti proiettili recapitate, in due distinte occasioni, a distanza di poche ore l'una dall'altra, alla Polizia Municipale, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine in città. Il prefetto, inoltre, ha annunciato che si discuterà di quanto accaduto a Bacoli nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per giovedì 24 aprile.

In una nota diramata dalla Prefettura di Napoli si legge: "In relazione alla vicenda riguardante l’invio di proiettili al Sindaco di Bacoli, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell’esprimere la propria piena solidarietà e la ferma condanna per i responsabili del gesto, rende noto di aver disposto l’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio da parte delle Forze dell’ordine. La vicenda sarà altresì oggetto di approfondimento in occasione dl prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per giovedì 24 aprile prossimo, alle ore 17".

Dopo aver ricevuto il secondo dei due proiettili, a distanza di nemmeno 24 ore dal primo, il sindaco Della Ragione aveva scritto sui social: "Voglio solo ribadire due concetti. Il primo. Noi non ci fermiamo. Assolutamente. Spalle larghe, schiena dritta. Nessuno pensi di poter intimidire. Mettetevi l’anima in pace. Il secondo. Trovo invece inquietante che vi sia chi faccia polemiche, con ricostruzioni fantasiose, anche dinanzi ad azioni delinquenziali. È gravissimo. E mi fermo qui, per adesso".