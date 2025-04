video suggerito

Bacoli, secondo proiettile in poche ore alla Polizia Municipale. Il sindaco Della Ragione: “Non ci intimidiscono” È il secondo proiettile in due giorni. Lo comunica il sindaco Josi Della Ragione su Facebook: “Non ci fermiamo – dice – sulle battaglie di legalità”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

Non sono passate neanche 24 ore dalla minaccia precedente ed ecco che al comando della Polizia Municipale di Bacoli arriva un secondo proiettile. Il modus operandi è lo stesso. Una busta gialla, anonima. Dentro, ancora una volta, un proiettile. Il secondo. A denunciarlo è nuovamente il sindaco della cittadina in provincia di Napoli, Josi Gerardo Della Ragione, il presunto obiettivo della minaccia. Il primo cittadino decide di rendere nota la cosa attraverso i suoi social. Alle 15,07 di oggi, 18 aprile, il suo account pubblica infatti un nuovo post. Il messaggio che denuncia l'intimidazione.

"È arrivato un altro proiettile. Il secondo. Una nuova busta gialla, anonima", scrive Della Ragione, "è stata recapitata al Comando di Polizia Municipale di Bacoli. A poche ore di distanza dalla prima. Un fatto molto grave. Ho piena fiducia nell’attività delle forze dell’ordine: per individuare i responsabili, e per garantire la tutela di tutti. Voglio solo ribadire due concetti. Il primo. Noi non ci fermiamo. Assolutamente. Spalle larghe, schiena dritta. Nessuno pensi di poter intimidire. Mettetevi l’anima in pace. Il secondo. Trovo invece inquietante che vi sia chi faccia polemiche, con ricostruzioni fantasiose, anche dinanzi ad azioni delinquenziali. È gravissimo. E mi fermo qui, per adesso".

Un post che, in circa un ora, ha già raccolto più di 1300 reazioni, 170 commenti e 40 condivisioni. Una ripercussione, la seconda, che arriva a tre giorni da un messaggio, forte, del sindaco. Quello, lo ripetiamo, in cui ribadiva di non poter essere ricattabile. E lo ha scritto in seguito alla sua presa di posizione contro i parcheggi abusivi tra Miseno e Miliscola. Il nodo da sciogliere, ora, è capire il perché della minaccia e chi ci sia dietro. Comprendere se il gesto possa essere riconducibile o meno alle battaglie per la legalità del sindaco o all'azione delle forze dell'ordine.

Leggi anche Assale ragazza a Corso Umberto e la rapina del cellulare, ma viene bloccato dalla polizia municipale

Resta la certezza che la lotta alla legalità, a Bacoli, non si ferma. "Due proiettili, in due giorni, al Comando di Polizia Municipale della nostra città", conclude il sindaco. "Vi assicuro che non faremo nessun passo indietro. Neanche di un millimetro. E non faremo nessun passo indietro, soprattutto sulle battaglie di legalità. Sono al fianco del Comandante della Polizia Municipale e di tutti gli agenti che ogni giorno lavorano per Bacoli. Siamo una squadra. Insieme, a difesa della città. Sempre. Per fare il nostro dovere. Un passo alla volta".