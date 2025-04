video suggerito

Bacoli, proiettile in una busta alla Polizia Municipale. Il sindaco Josi Della Ragione: "Andiamo avanti" Lo comunica il sindaco Josi Gerardo Della Ragione attraverso un post su Facebook. "Un fatto molto grave – dice – che non scalfirà ciò che facciamo per Bacoli".

A cura di Vincenzo Cimmino

Il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione

Una busta gialla, anonima. Dentro, un proiettile. Un gesto intimidatorio, un atto vile. Contro chi si sta battendo per la legalità. Vittima della minaccia è Josi Gerardo Della Ragione, sindaco della città di Bacoli, nel napoletano. Il primo cittadino lo denuncia, come suo solito, attraverso le proprie pagine social. Un post su Facebook di oggi, 17 aprile, pubblicato alle 15,32. Non molte parole, poche righe. "Un proiettile", scrive Della Ragione. "Questa mattina è stata inviata al Comando di Polizia Municipale di Bacoli una busta gialla, anonima, con all’interno un proiettile. Un fatto molto grave".

Una ripercussione che arriva a poco meno di due giorni da un altro messaggio del sindaco. Quello in cui ribadiva di non poter essere ricattabile. Lo scriveva in seguito alla sua presa di posizione contro i parcheggi abusivi tra Miseno e Miliscola. Non si può dire con certezza che le due cose siano collegate. Ora, a unire i fili, spetta alle forze dell'ordine. "Ho piena fiducia nelle istituzioni", continua il sindaco su Facebook. "Non ho molto da dire. Posso solo affermare che qualsiasi atto intimidatorio non scalfirà nemmeno di un millimetro le azioni che stiamo svolgendo a difesa della nostra amata città. Andiamo avanti, insieme. Un passo alla volta".

Nel contempo sotto al post del primo cittadino si stanno affollando i commenti dei suoi sostenitori. Sono in molti quelli che lo invitano a continuare la lotta per la legalità. A poco meno di due ore dalla sua pubblicazione, il messaggio ha già raccolto oltre 1500 reazioni, 200 commenti e 60 condivisioni.