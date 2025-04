video suggerito

Bacoli, pugno duro del sindaco Josi Della Ragione contro i parcheggi abusivi: "Si rispetta la legge" L'amministrazione comunale diffida i gestori dei parcheggi abusivi e la cittadina si spacca. Il sindaco sui social: "Il Comune ha chiuso solo quelli illegali"

A cura di Vincenzo Cimmino

Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli

Diminuire il numero di auto, abbattere gli abusi, ripristinare i terreni secondo la loro destinazione originale. Sono questi i nodi da sciogliere per il sindaco del comune di Bacoli Josi Della Ragione. A finire sotto la lente del primo cittadino, ora, sono i parcheggi della cittadina, in particolare quelli tra Miseno e Miliscola. Devono chiudere, sostengono dall'Amministrazione che ha già provveduto a diffidarne i gestori, perché le aree su cui insistono non sono conformi alla destinazione d'uso prevista nel Piano urbanistico comunale. Una sfida, quella della rimozione delle zone non in regola, che va avanti da anni e che adesso sembra essere arrivata a una svolta. Un primo accordo era stato trovato nel 2022 con l'approvazione della convenzione di rigenerazione urbana, la cui proroga è scaduta lo scorso anno, nel dicembre 2024.

Dai parcheggi abusivi all'isola pedonale e al parco urbano

La scure, adesso, è pronta ad abbattersi contro chi, negli anni, non solo non ha mai sanato la propria irregolarità, ma che nel tempo ha aggravato la propria posizione attraverso diversi abusi edilizi. Alcune aree, infatti, pensate e cedute per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, sono state nel frattempo indebitamente utilizzate come aree di sosta e di parcheggio per le auto. Un servizio utilizzato dai cittadini così come dai tanti turisti che affollano le spiagge limitrofe. Zone che, nelle intenzioni di chi amministra Bacoli, dovranno invece fare parte dei nuovi progetti previsti nel comune, dall'isola pedonale fino ad arrivare al parco urbano, un nuovo polmone verde dedicato alla cittadinanza.

Una decisione, quella dell'amministrazione, che ha subito spaccato l'opinione pubblica. Alcuni credono che l'azione sia necessaria per recuperare spazi pubblici cittadini e altri invece ritengono le scelte arbitrarie ed errare. Tra questi c'è chi sostiene che possa venire compromessa la stagione estiva, che da anni è il periodo che segna gli incassi maggiori per le casse del comune, e ancora chi si preoccupa della possibile carenza dei posti auto. Per sopperire a questa mancanza, dal comune hanno fatto sapere nei giorni scorsi che sono in programma piani per potenziare le aree di parcheggio di Baia e di Cuma con il servizio navetta.

Il post del sindaco: "Anche qui da noi vanno rispettate le regole"

A cercare di chiarire la situazione con un lungo post affidato ai propri social, è lo stesso sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. "Leggo da settimane che avrei fatto chiudere i parcheggi in città. È falso", sostiene il primo cittadino. "Il Comune di Bacoli non ha chiuso nessuna area di sosta privata. Ma, molto più semplicemente, vale un principio. Anche qui da noi, vanno rispettate le regole. Tutti i parcheggi che sono regolari, sono aperti. Mentre tutti i parcheggi che non rispettano la legge, sono chiusi. Non siamo noi ad averli interdetti. Ma sono loro che non erano nelle condizioni di aprire. Ed in particolare non lo sono, perché in contrasto con le normative della Comunità Europea circa la tutela della aree parco, dei siti d’interesse naturalistico. A Bacoli si rispetta la legge. E parcheggiare oltre 5000 auto in oasi naturali, come quelle dei laghi Miseno e Fusaro, non è possibile. È uno sfregio al nostro paese, ai Campi Flegrei. Non è solo intollerabile. Ma è innanzitutto illegale. È colpa del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Bacoli? No. Sono leggi sovracomunali, che vanno rispettate".

Un problema, la mancanza di spazi auto legali e sufficienti, che il sindaco cerca di risolvere attraverso due modi. "Primo", ha continuato su Facebook Della Ragione, "parcheggi di interscambio in zone distanti dalle aree protette, con navette comunali. Sono in corso cantieri per aumentare il numero di posti auto, lì dove è possibile prevederli. Farli. Due. Avviando un tavolo in Prefettura che, in appena sei giorni, si è riunito ufficialmente già due volte. Ha prodotto confronti continui, grazie a Prefetto di Napoli, con Regione Campania, Soprintendenza, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Ente Parco dei Campi Flegrei, Carabinieri, Guardia di Finanza, Anci e comuni flegrei limitrofi. Ha prodotto la richiesta formale di interpretazione autentica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una possibile legge temporanea nazionale in deroga, già applicata in tante realtà della Puglia, che potrebbe essere utilizzata al fine di poter, sempre e solo nel rispetto delle regole, per questa estate, di avviare una fase di transizione per l’apertura di aree di sosta ad uso pubblico in prossimità del litorale di Miliscola, Miseno, Cuma. Queste sono le strade, puntualmente condivise con gli operatori economici coinvolti. Non ne esistono altre. Se si può applicare, la si applica. Se non lo si può fare, non lo si fa".