Gli Scavi di Pompei stupiscono ancora: ritrovata una tartaruga ancora con il suo uovo mai deposto Una testuggine di 2mila anni fa e il suo uovo sono la nuova scoperta effettuata dagli archeologi agli Scavi di Pompei.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto persone in fuga da lava e lapilli e cavalli bardati – scoperti negli ultimi anni in una domus nobiliare nel settore Regio V, in cui si stanno concentrando gli archeologi – gli Scavi di Pompei continuano a regalare sempre nuove emozioni. È il caso dell'ultimo ritrovamento degli studiosi che cercano da decenni di riportare alla luce le meraviglie sepolte a Pompei dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo: si tratta di una testuggine di 2mila anni fa, scoperta ancora con il suo uovo mai deposto. La nuova, incredibile scoperta è stata resa nota proprio dal Parco Archeologico di Pompei, che sui suoi canali social ha pubblicato anche la foto della tartaruga.

Il Parco Archeologico di Pompei fornisce informazioni più dettagliate sullo straordinario ritrovamento: "I resti di una tartaruga di terra, una testuggine, con il suo fragile uovo custodito nel carapace, rinvenuti in una bottega di via dell’Abbondanza; testimonianza del vasto ecosistema di Pompei, composto di tracce naturali e non solo antropiche e prezioso indizio archeologico dell’ultima fase di vita della città, dopo un violento terremoto nel 62 d.C. e prima della fatidica eruzione del 79 d.C.".

La scoperta è stata effettuata nell'ambito di una campagna di studi e scavi effettuata nell'area delle Terme Stabiane dalla Freie Univesitat Berlin, dall'Università L'Orientale di Napoli e dalla Oxford University, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. Gli studi sono stati mirati, come spiega ancora sui social il parco archeologico, "a indagare lo sviluppo urbano del quartiere abitativo prima dell’impianto delle terme".