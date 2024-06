Gli rubano lo scooter durante il concerto dei Negramaro a Napoli, i vigili in borghese glielo ritrovano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli rubano lo scooter durante il concerto dei Negramaro a Napoli, ma gli agenti della Polizia Locale in borghese glielo ritrovano e glielo restituiscono dopo pochi minuti. L'episodio è avvenuto sabato scorso, 15 giugno 2024, in piazzale D'Annunzio, dopo le 21,00. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Git Motociclisti della Polizia Locale, a quanto apprende Fanpage.it, impegnati nel consueto controllo del territorio e nelle attività di sicurezza urbana.

L'operazione degli agenti in borghese

I caschi bianchi sono stati allertati dal proprietario del veicolo, che aveva ricevuto la segnalazione da un'app che il proprio mezzo, benché parcheggiato, fosse in movimento. Gli agenti di Polizia Locale, in borghese, hanno avviato subito le verifiche del caso. Hanno così iniziato il pattugliamento del territorio alla ricerca di uno scooter che corrispondesse alle caratteristiche di quello per il quale era stato denunciato il furto. Grazie all'intervento tempestivo e all'uso della tecnologia, i poliziotti locali, in poche decine di minuti, sono riusciti a rintracciare lo scooter rubato.

Il veicolo era parcheggiato in via Campegna, non molto distante dal luogo del furto. Gli agenti lo hanno ritrovato grazie alla scatola nera installata sul veicolo. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, che ha ringraziato i poliziotti per quanto fatto. In occasione del concerto dei "Negramaro" il Comando della Polizia Locale di Napoli ha impiegato 64 unità, di cui 3 ufficiali e 61 agenti, per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Multe ai parcheggiatori abusivi

Durante le operazioni, sono stati identificati e sanzionati sette parcheggiatori abusivi. Di questi, cinque sono stati segnalati per violazioni amministrative, mentre due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria con denuncia a piede libero. Sono stati effettuati complessivamente 13 controlli per occupazione di suolo pubblico, diversi controlli su licenze itineranti, e sei verifiche di conformità alle normative sanitarie (SCIA). Oltre duecento le confezioni di bevande sequestrate vendute abusivamente. Per quanto riguarda i controlli al Codice della Strada, le operazioni hanno portato a 31 rimozioni di veicoli e all'elevazione di 51 verbali.