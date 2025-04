A Napoli la protesta della Polizia Locale: “Pochi e mal pagati”. Domani vigili in assemblea H24

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

"Pochi e mal pagati", scoppia la protesta degli agenti della Polizia Locale a Napoli. Domani, diversi sindacati come Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato 24 ore di assemblea sindacale. Molti caschi bianchi, quindi, non saranno in strada. Nella stessa giornata è previsto anche lo sciopero nazionale dell'Usb Scuola. Si prevedono, quindi, parecchi disagi per la viabilità. In stato di agitazione anche il sindacato Csa, che però ha deciso di rinviare la sua assemblea per non andare a coincidere con lo sciopero della scuola.

I motivi della protesta dei vigili urbani a Napoli

Ma quali sono i motivi della protesta della Polizia Locale a Napoli? I motivi sono numerosi. Tra questi, il rinnovo del CCNL Funzioni Locali, le performance 2024, il regolamento delle progressioni verticali, le progressioni orizzontali 2023, l'applicazione dell'indennità prevista dall'articolo 97, visite mediche appropriate, la rivalutazione del fondo economico della pensione integrativa ferma a 5 anni fa, proposte e confronto CCDI 2025, il regolamento Polizia Locale, progetti individuali e collettivi, mobilità e trasferimenti.

Ma soprattutto pesa il tema della carenza di organico. "Ormai – commenta Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp – tra agenti e ufficiali siamo a circa 1.100 unità. L'assemblea vuole creare creare una sinergia con i cittadini, rappresentando loro il drammatico stato del Corpo di Polizia Municipale della terza città d'Italia. Numeri in diminuzione per pensionamenti (nel 2025 previsti in circa 80), fughe verso altri lavori e profili professionali, compiti e carichi di lavoro sempre più gravosi e stressanti".

"Gli agenti della Polizia Locale – prosegue Anselmi – non hanno alcuna possibilità di vivere una normale vita familiare, turni con orario assurdi e programmazione inesistente per le continue emergenze, continui distacchi tra le varie zone cittadine. Siamo ancora in attesa delle 60 assunzioni previste nel 2024. A questo si aggiungono i mancati o tardatati pagamenti del salario, fallimentari piani dei festivi, e promozioni che non solo hanno escluso proprio il personale più anziano ed esperto, ma che a breve sottrarranno altri 40 agenti che diventeranno ufficiali. Chiediamo al Prefetto un incontro perché riteniamo la questione interamente collegabile al tema della sicurezza e vivibilità cittadina".

Il Csa: "Confermato lo stato di agitazione"

Il sindacato Csa ha confermato "lo stato di agitazione assunto dai lavoratori di comparto, già da mesi, in merito alle varie tematiche, e che potrebbero vedere la polizia municipale proiettata allo sciopero generale della categoria da tenersi a maggio". Tuttavia, considerato che per domani era stato già indetto "uno sciopero Nazionale USB scuola, evento che, a causa della mancata erogazione dei servizi scolastici, vedrà la cittadinanza affrontare situazioni caotiche dovute alla gestione dei minori rimasti a casa e di aumento del traffico cittadino", e la possibilità di poter convocare assemblee in altra data, ha deciso di rinviare quella programmata per il 4 aprile.