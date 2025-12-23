Gli orari di bus, metro e tram a Napoli per Natale 2025: Ztl attive e navette il 24, 25 e 26 dicembre

Immagine di repertorio

Metro Linea 1 fino alle ore 20 la vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, mentre giovedì 25 chiuderà il pomeriggio dalle 13 alle 17, per riprendere poi fino alle ore 23. Pronto il piano per i mezzi di trasporto pubblico a Napoli che riguarderà sia quelli gestiti da Anm, l'azienda di trasporto pubblico del Comune di Napoli, come metro Linee 1 e 6, funicolari, bus, tram, filobus, che le linee Eav, la società della mobilità della Regione Campania, come Cumana e Circumvesuviana. La metro Linea 2, gestita da Fs, il 24, 25 e 26 dicembre effettuerà orario normale festivo.

Il piano è stato studiato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti. A Napoli, infatti, sono previsti circa un milione di visitatori durante le feste di Natale. Normalmente la metro, a Natale non avrebbe dovuto fare il turno pomeridiano, invece, anche quest'anno si è deciso di potenziare il servizio. Venerdì 26 dicembre sarà in vigore l'orario festivo normale.

A Napoli, come ogni anno, è attiva la Ztl Morelli, Filangieri, Mille dall'8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Tutti gli orari dei mezzi pubblici di Napoli a Natale 2025

Ecco di seguito gli orari di tutti i mezzi pubblici a Napoli per le giornate del 24 e 25 dicembre 2025.

Metro linea 1

24 dicembre: chiusura ore 20:00; ultima corsa: da Centro Direzionale ore 19:29, da Piscinola 19.09

25 dicembre: chiusura ore 13.30; ultime corse della fascia mattinale: da Piscinola ore 12.29, da Centro Direzionale ore 12.59. Riapertura pomeridiana: da Piscinola prima corsa ore 17.07, da Centro Direzionale: 17:25; ultime corse ore 22.30 da Piscinola, ore 23.00 da Centro Direzionale.

Metro linea 6

24 dicembre: in servizio fino alle ore 20; ultima corsa: da Mostra ore 19:10, da Municipio ore 19.30;

25 dicembre: chiusura ore 13:30; ultime corse del mattino: ore 13.06 da Mostra, ore 13.12 da Municipio.

Riapertura pomeridiana: prima corsa ore 16.36 da Mostra, ore 16.42 da Municipio; ultime corse ore 20.34 da Mostra – ore 20.33 da Municipio.

Funicolari

24 dicembre: chiusura ore 20:00: ultima corsa ore 19:40;

25 dicembre:

Mergellina e Montesanto: chiusura ore 13:00 ultima corsa ore 12.40; riapertura, ore 16:30 ultima corsa 22:30;

Centrale e Chiaia: ultima corsa ore 12.40 riapertura, ore 16:30 ultima corsa 00.30

Ascensori

24 dicembre: apertura ore 07:00 chiusura ore 20:00;

25 dicembre: apertura ore 07:00 chiusura ore 13:30; Chiaia e Sanità riapertura ore 16:30 chiusura ore 24:00;

Bus, tram e filobus

24 dicembre:

Bus fine servizio entro le ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 19:00, sono sospesi i servizi notturni; Alibus fine servizio ore 20:00;

25 dicembre:

Bus fine servizio entro le ore 13:30, ultima partenze previste ore 12:30; ripresa dalle ore 16:00 sulle seguenti linee, con sospensione dei servizi notturni:

128-180-181-C37-140-143-165-612-633-CI 6-C31-R6-R7-I 39-147

144-162-201-202-204-254-C63-3M

116-130-151- 154-158-168-169-173-175-178-182-184- 191-195-196- R2- R5- C67

tram 412-421-422

Alibus effettua servizio continuativo.

Metro Linea 2

La metro linea 2 effettuerà servizio festivo ordinario.

Gli orari di Cumana, Circumvesuviana e delle altre linee Eav

A Natale i treni della linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento e della linea Cumana (limitatamente alla tratta ferroviaria Montesanto-Bagnoli) dell'Eav effettueranno servizio per l’intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14 circa, ad eccezione della linea Metropolitana Piscinola-Aversa, dove il servizio avrà inizio come da programma ordinario e terminerà alle ore 14:00.

Il 24 dicembre, la circolazione sarà regolare fino alle ore 19:00 circa mentre il 26 dicembre il servizio ferroviario inizierà alle ore 8:00 per proseguire l’intera giornata.

Di seguito il programma dettagliato per ogni singola linea:

Circumvesuviana 24 dicembre

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento: 18:53

Poggiomarino (via Scafati): 19:02

Sarno: 18:58

Torre Annunziata: 19:02 treno 4191 per Poggiomarino

da Volla per Baiano: 18:05

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento: 19:02

Poggiomarino (via Scafati): 18:30

Sarno: 19:14

Baiano: 19:12

Torre Annunziata: 19:32 treno 4190

da Poggiomarinoda Baiano per Volla: 19:00

CAMPANIA EXPRESS 24 dicembre

Partenze Da Napoli

treno 10821 delle ore 08:22

treno 11121 delle ore 11:22

treno 11421 delle ore 14:22

Partenze da Sorrento

treno 11018 delle ore 10:20

treno 11318 delle ore 13:20

treno 11618 delle ore 16:20

Il treno Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento effettuerà servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.

Circumvesuviana 25 dicembre

Il 25 dicembre il servizio sulle linee Vesuviane avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14:00 circa, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento, che effettuerà regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Prime partenze da Napoli per

Sorrento: 07:29

Poggiomarino (via Scafati): 07:38

Sarno: 07:34

Torre Annunziata: 07:09

Da Volla per Baiano: 08:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento: 07:38

Poggiomarino (via Scafati): 07:42

Sarno: 07:50

Torre Annunziata: 07:57

da Baiano per Volla: 08:00

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento: 12:17

Poggiomarino (via Scafati): 12:26 * treno straordinario

Sarno: 12:22

Torre Annunziata: 12:26 treno 4125 per Poggiomarino

da Volla per Baiano: 12:05

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento: 12:26

Poggiomarino (via Scafati): 12:30

Sarno: 12:38 * treno straordinario

Torre Annunziata: 12:56 treno 4124 da Poggiomarino

da Baiano per Volla: 13:00

Sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 10:34

Sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 11:14

Sulla linea Napoli – Sorrento il servizio riprenderà fino a fine servizio con prime partenze:

da Napoli per Sorrento alle ore 16:29

da Sorrento per Napoli alle ore 16:38

I treni che verranno effettuati nella fascia pomeridiana, alla ripresa dopo l’interruzione, effettueranno servizio viaggiatori nelle seguenti stazioni/fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Via Libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei Scavi, Pioppaino, Stabia Scavi, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento.

CAMPANIA EXPRESS 25 dicembre

Il 25 dicembre il Campania Express effettuerà le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

treno 10821 delle ore 08:22

Partenze da Sorrento

treno 11018 delle ore 10:20

I treni Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento e 11918 delle ore 19:20 da Sorrento per Napoli effettueranno servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.

Circumvesuviana 26 dicembre

Il servizio ferroviario inizierà con le partenze dei seguenti treni e terminerà come previsto dal vigente orario di servizio

Prime partenze da Napoli per

Sorrento: 07:29

Poggiomarino (via Scafati): 07:38

Sarno: 07:34

Torre Annunziata: 07:09

Da Volla per Baiano: 08:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento: 07:38

Poggiomarino (via Scafati): 07:42

Sarno: 07:50

Torre Annunziata: 07:57

da Baiano per Volla: 08:00

Cumana 24 dicembre

Ultime partenze Linea CUMANA

da Montesanto per Bagnoli 18:30

da Bagnoli per Montesanto 19:02

da Torregaveta per Gerolomini 18:23

da Gerolomini per Torregaveta 18:46

da Montesanto per Fuorigrotta 19:52

Ultime partenze Linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 18:00

da Montesanto per Quarto 18:24

da Licola per Montesanto 19:08

SERVIZI SOSTITUTIVI LINEA CUMANA: il servizio avrà inizio normalmente e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle ore 18:36 da Bagnoli e 18:37 da Arco Felice.

Cumana 25 dicembre 2025

Il 25 dicembre 2025 il servizio sulla linea Cumana avrà inizio alle ore 07:20 circa e terminerà alle ore 14:00 circa, per poi riprendere solo sulla tratta Montesanto-Bagnoli, dove i treni effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, dopo una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Prime partenze linea CUMANA

da Fuorigrotta per Bagnoli 07:04

da Fuorigrotta per Montesanto 07:01

da Montesanto per Bagnoli 07:15

da Bagnoli per Montesanto 07:32

da Torregaveta per Gerolomini 07:08

da Gerolomini per Torregaveta 07:31

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 07:12

da Licola per Montesanto 07:56

Il giorno 25 verrà effettuato treno 50722 delle ore 07:22 da Quarto per Licola

Ultime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Bagnoli 13:15

da Bagnoli per Montesanto 13:47

da Torregaveta per Gerolomini 13:08

da Gerolomini per Torregaveta 13:31

Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 12:24

da Montesanto per Quarto 12:48

da Licola per Montesanto 13:32

Prime partenze linea CUMANA dopo la sospensione

Da Fuorigrotta per Bagnoli 16:08

Da Bagnoli per Fuorigrotta 16:17

Da Montesanto per Bagnoli 16:15

Da Bagnoli per Montesanto 16:32

Il servizio ferroviario continuerà fino alla fine del normale servizio ordinario.

Servizi sostitutivi della Cumana: il servizio avrà inizio con le corse delle 7:21 da Bagnoli e delle 7:22 da Arco Felice e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle 13:21 da Bagnoli e delle 13:22 da Arco Felice.

Cumana 26 dicembre 2025

Prime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Bagnoli 07:15

da Bagnoli per Montesanto 07:32

da Torregaveta per Gerolomini 07:08

da Gerolomini per Torregaveta 07:31

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Licola per Montesanto 07:56

da Montesanto per Licola 07:12

Il 26 dicembre il servizio termina come da normale programma di esercizio.

Servizi sostitutivi della Cumana: il servizio avrà inizio con le corse delle 7:21 da Bagnoli e delle 7:22 da Arco Felice e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse previste in un normale giorno feriale (22:06 da Bagnoli e 21:37 da Arco Felice).

Metro Linea 7 (sospesa)

In accordo con l'Università degli studi di Napoli Federico II, considerata l'assenza di attività didattiche e amministrative nel periodo delle festività natalizie, anche al fine di evitare accessi incontrollati nell'ambito del complesso universitario e considerato il flusso marginale di domanda che interesserebbe la sola uscita Traiano della medesima stazione, si comunica la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Soccavo – Monte Sant’Angelo dal giorno 22 dicembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026. Pertanto, il servizio ferroviario riprenderà regolarmente a partire da inizio servizio del giorno 7 gennaio 2025.

Metro Piscinola Aversa

In occasione delle Festività Natalizie 2025, sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa sarà osservato il seguente programma:

24 dicembre 2025

Ultime partenze

da Aversa Centro per Piscinola 19:45

da Piscinola per Aversa Centro 19:45

25 Dicembre 2025

Ultime partenze

da Aversa Centro per Piscinola 13:30

da Piscinola per Aversa Centro 13:45

26 Dicembre 2025

Prime partenze

da Aversa Centro per Piscinola 08:00

da Piscinola per Aversa Centro 08:15

Bus suburbani Eav

24 dicembre 2025

Sulla linea Napoli-Benevento sarà effettuato servizio sostitutivo come da giornate feriali.

Ultime partenze bus:

Da Benevento per Napoli ore 14:19

Da Napoli per Benevento ore 18:00

Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese il servizio ferroviario si effettuerà regolarmente come da giornate feriali con ultime partenze:

Da Piedimonte Matese per Napoli ore 14:31

Da Napoli per Piedimonte Matese ore 17:25

25 dicembre 2025

Sulla linea Napoli-Benevento non verrà effettuato servizio.

Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese sarà effettuato servizio automobilistico sostitutivo dalla ditta D’Agostino secondo i seguenti orari:

Da Piedimonte Matese per Napoli ore 06:37

Da Piedimonte Matese per Napoli ore 08:28

Da Napoli per Piedimonte Matese ore 08:37

Da Napoli per Piedimonte Matese ore 12:28

26 dicembre 2025