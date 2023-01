Gli esplode un petardo in faccia, 13enne ferito a San Gennaro Vesuviano Un 13enne è rimasto ferito a San Gennaro Vesuviano (Napoli) per lo scoppio di un petardo; ha riportato lesioni al volto e alle mani. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito ieri sera, 6 gennaio, per lo scoppio di un petardo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli: si trovava a pochi centimetri dal botto, la deflagrazione lo ha investito alle mani e alla faccia. Soccorso, è stato trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato; le sue condizioni non destano preoccupazione.

È accaduto intorno alle venti. Sul posto, in via Cappella, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, allertati dal 112; i militari hanno avviato le indagini, ascoltando anche gli amici del 13enne per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime risultanze il giovanissimo si trovava insieme ad alcuni amici quando è avvenuto l'incidente; si sarebbe avvicinato al muretto dove si trovava il botto, che sarebbe scoppiato all'improvviso. Non è chiaro se il petardo fosse stato abbandonato da qualcuno, e che si trattasse quindi di un botto inesploso, secondo gli esperti tra i più pericolosi, o se fosse stato acceso dai ragazzi.

In via Cappella sono arrivati i sanitari del 118, che hanno accompagnato il ragazzino al Pronto Soccorso dell'ospedale di Nola, dove i medici hanno disposto il ricovero.