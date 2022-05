Ci voleva il Giro d'Italia a Napoli per vedere strade riparate, carri attrezzi e vigili?

A cura di Ciro Pellegrino

Qualche assessore dell'amministrazione comunale di Napoli si agiterà su Facebook, sfoderando sarcasmo e chiedendo like & reactions ma tant'è, la domanda è banale ma necessaria: c'era bisogno di una tappa del Giro d'Italia (pagata peraltro 244mila euro) per rivedere a Napoli i carro attrezzi che rimuovono auto e moto di bifolchi in doppia e tripla fila o carcasse rimaste ferme come archeologia industriale? C'era bisogno del Giro d'Italia per vedere i vigili urbani finalmente schierati in strada?

Ma soprattutto: occorreva l'arrivo della corsa ciclistica per vedere finalmente rattoppate le principali strade napoletane? Sono le stesse strade che da anni distruggono pneumatici e sospensioni delle auto ma soprattutto mettono a rischio gli utenti delle due ruote, dai motociclisti ai ciclisti fino a coloro che scelgono di usare il monopattino per spostarsi da un punto all'altro di Napoli.

Il Comune partenopeo ha speso per 25 interventi di manutenzione stradale straordinaria oltre 220mila euro. Questi interventi erano necessari solo per i ciclisti professionisti del Giro o si poteva pensare ad un pacchetto di rattoppi per rispondere alle tante lamentele dei napoletani? Nessuno chiede all'amministrazione Manfredi la bacchetta magica dopo i disastri della precedente gestione. Ma per una mappa di interventi urgenti delle strade sgarrupate dobbiamo aspettare cosa, la Formula Uno?