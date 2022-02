Giro d’Italia 2022 a Napoli, il Comune ripara le strade interessate: costerà 225mila euro A maggio, il Giro d’Italia 2022 farà tappa anche a Napoli: per riparare le strade interessate dalla competizione, il Comune ha stanziato 225mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Come largamente anticipato qualche settimana fa, con il Maschio Angioino illuminato per l'occasione di rosa, il colore della competizione, l'edizione di questo 2022 del Giro d'Italia, la corsa a tappe ciclistica più famosa del Paese, passerà anche da Napoli, nel prossimo mese di maggio. In vista dell'evento, oggi, la Giunta del Comune di Napoli, su proposta dell'assessore alla Mobilità e ai Lavoro Pubblici Edoardo Cosenza, ha approvato il progetto esecutivo che prevede la riparazione e la manutenzione delle strade che saranno interessate appunto dal passaggio dei ciclisti per il Giro d'Italia 2022. Gli interventi straordinari di manutenzione, che riguarderanno anche luoghi importanti della città, come piazza del Plebiscito e il lungomare di via Caracciolo, costeranno 225mila euro.

Le strade interessate dagli interventi di manutenzione

La tappa partenopea del Giro d'Italia 2022 del prossimo maggio riguarderà molte strade del capoluogo campano, anche come detto quelle più note e importanti, che avranno bisogno dunque di riparazioni e manutenzione. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle strade che saranno oggetto degli interventi: