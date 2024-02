Geolier in piazza Municipio oggi a Napoli, premiato da Manfredi con la targa della città dopo Sanremo Il sindaco Gaetano Manfredi sul rapper di Secondigliano: “Siamo orgogliosi del suo talento. Napoli è grande Città della Musica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Geolier e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Geolier sarà premiato dal Comune di Napoli con la targa della città. Un riconoscimento per il rapper 23enne di Secondigliano, come anticipato da Fanpage.it, ormai grande cantautore affermato in tutt'Italia e reduce dal successo di Sanremo 2024, dove ha conquistato il pubblico del televoto, concludendo il Festival con il secondo posto. Geolier sarà premiato dal sindaco Gaetano Manfredi. La cerimonia di conferimento della targa della città è prevista per oggi pomeriggio, lunedì 12 febbraio 2024, attorno alle ore 15,00, in piazza Municipio, a Palazzo San Giacomo, sede della giunta comunale di Napoli, salvo imprevisti o slittamenti.

La proposta di un riconoscimento cittadino per Geolier arriva anche a seguito dell'ordine del giorno presentato da tre consiglieri comunali, Gennaro Demetrio Paipais, primo firmatario, Fulvio Fucito e Luigi Musto, venerdì scorso, prima della serata dei duetti all'Ariston, poi vinta da Geolier, salito sul palco assieme a Gue, Luchè e Gigi D'Alessio. Ieri, il rientro a Napoli del cantautore di Secondigliano è stato accolto da migliaia di persone, in attesa all'esterno dell'Aeroporto di Capodichino e nel Rione Gescal, di cui è originario.

Il bagno di folla a Capodichino per il rientro di Geolier a Napoli dopo Sanremo 2024

Manfredi: "Bravissimo Geolier, orgoglio di Napoli"

Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato poi la performance di Geolier a Sanremo su X, scrivendo:

Bravissimo #Geolier! La nostra città ancora una volta sul podio di #Sanremo. Soddisfazione immensa per #Napoli, grande Città della Musica, orgogliosa dei suoi talenti. Emanuele, ti aspetto al Comune per festeggiare!

Nella proposta lanciata nell'ordine del giorno depositato in consiglio comunale e anticipato da Fanpage.it, si impegnavano "il Sindaco e la Giunta comunale a premiare l'Artista Geolier", con un premio "rivolto a coloro che diffondono i valori, la cultura ed il patrimonio comune della nostra Città".

Spiegando, ancora, che:

"L'Artista Geolier ha saputo reinterpretare la lingua napoletana in chiave moderna, rendendola accessibile e apprezzata anche da chi non la parla, e contribuendo in tal modo a diffonderla e a preservarla in ambito internazionale". "Geolier simboleggia il presente e il futuro di Napoli, la sua creatività, la sua energia, il suo coraggio".