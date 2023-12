Furto alla pizzeria di Errico Porzio: il ladro trova solo 7 euro. E il pizzaiolo lo prende in giro sui social Furto nella storica pizzeria di Soccavo di Errico Porzio. Il ladro sfonda la vetrina con un sanpietrino e ruba la cassa: dentro c’erano 7 euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Furto nella storica pizzeria di Soccavo del maestro pizzaiolo Errico Porzio. Il ladro è penetrato nella notte, sfondando il quadrante basso della vetrina con un sanpietrino raccolto in strada e rubando il cassetto della cassa, quello in cui solitamente vanno riposte le banconote di taglio medio: all'interno, però, secondo quanto affermato dallo stesso Porzio, c'erano appena 7 euro.

Porzio, che oltre ad essere un rinomato ristoratore e chef è popolarissimo anche sui social come TikTok, ha pubblicato un video sul social cinese nel quale, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ricostruisce quanto avvenuto nel suo locale del quartiere occidentale di Napoli. Il furto sarebbe avvenuto attorno alle 5 del mattino di oggi, martedì 12 dicembre 2023. La pizzeria di Soccavo – che è quella "storica" del vulcanico pizzaiolo napoletano che oggi conta decine di filiali non solo in città, era già stata vittima di furti in passato, come sottolineato dall'imprenditore, sempre a ridosso del periodo di Natale.

Furto alla pizzeria Porzio, ladro ripreso in video

Ma cosa ha denunciato Errico Porzio nel video pubblicato su TikTok? Ecco quanto dichiara lui stesso nel video che ha pubblicato sulla piattaforma cinese:

Un nuovo milionario a Napoli. Nella prima mattinata, tra le 4 e le 5, la sede di Soccavo è stata colpita dall'ennesimo furto. Ovviamente anche in questa occasione sotto il periodo di Natale. Sono un uomo finito perché il furto ha un valore inestimabile. Il nuovo Lupin è stato più di un quarto d'ora a martellare su questo vetro per entrare e addirittura rischiare di tagliarsi. È entrato e in pochissimi secondi è arrivato alla cassa e ha rubato il cassetto della cassa. Dentro c'erano 7 euro. Caro ladro, ma all'interno della pizzeria che puoi trovare? Possiamo mai lasciare l'incasso della serata? Al di là dei 7 euro, hai fatto più danni che altro. Se passi in giornata, te ne do altri 3 euro per apparare la giornata.

