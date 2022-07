Furto al bar Rosati in piazza Trieste e Trento, distrutta la porta: rubati 800 euro Nella notte ignoti hanno fatto irruzione nel noto bar nel cuore di Napoli, distruggendo la porta e scappando via con circa 800 euro.

A cura di Valerio Papadia

Furto con scasso, nella notte, nel cuore di Napoli: ignoti hanno sfondato la porta e sono entrati nel noto bar Rosati, che sorge in piazza Trieste e Trento. I malviventi, dopo aver distrutto la porta di ingresso – provocando ingenti danni – si sono introdotti nel locale e si sono dati poi alla fuga con circa 800 euro. A raccontare la vicenda attraverso i social, su cui ha pubblicato anche delle foto che ritraggono i danni riportato dal bar, è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Ma come si fa a scassinare un locale al centro di Piazza Trieste e Trento – scrive il consigliere regionale – senza che nessuno intervenga o se ne accorga? Non ci sono pattuglie che passano in zona? La situazione sta degenerando. Servono interventi rapidi e non annunci o progetti da qui a 100 anni come è successo con i colonnati di San Francesco di Paola. Una vergogna burocratica di mala amministrazione che ha fatto sprecare milioni di euro e ha lasciato una porzione di Piazza Plebiscito nel degrado totale".

"Abbiamo subito il furto di circa 800 euro e danni al locale. Per fortuna l'hanno preso e ci hanno restituito il maltolto ma restano i danni. Insistiamo nel chiedere più videosorveglianza e un presidio fisso h24 in questa piazza" ha dichiarato Massimiliano Rosati, titolare dell'omonimo bar.

Solo qualche giorno fa turista rapinato a un bar in piazza

Piazza Trieste e Trento, qualche giorno fa, è stata teatro di una violenta rapina a un turista svizzero: l'uomo era seduto ai tavolini esterni di un bar di fronte al Rosati quando un uomo armato gli si è avvicinato e gli ha puntato la pistola alla testa per farsi consegnare l'orologio che teneva al polso. Poco dopo, un'altra persona, forse un complice del rapinatore, ha riportato l'orologio al turista, probabilmente perché giudicato di poco valore. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale.