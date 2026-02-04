Funicolare Centrale di Napoli chiusa 2 giorni, si deve controllare la fune traente. È la terza volta

La Funicolare Centrale di Napoli sarà chiusa per due giorni la prossima settimana, lunedì 9 e martedì 10 febbraio. L'impianto, gestito da Anm, la società partecipata dei trasporti del Comune di Napoli, dovrà chiudere i battenti al pubblico per consentire il monitoraggio della fune traente, a quanto apprende Fanpage.it. È la terza volta che succede negli ultimi mesi. L'impianto che collega piazzetta Augusteo e via Toledo a piazza Fuga al Vomero, infatti, aveva già chiuso per due giorni consecutivi l'11 e il 12 dicembre scorsi e il 27 e 28 maggio.

I controlli dell'Ansfisa sul cavo traente della Funicolare

I controlli, a quanto si apprende, saranno condotti dai tecnici di Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, che ha sostituito l'ex ufficio Ustiff del Ministero dei Trasporti. I tecnici effettueranno un sopralluogo all'inizio della prossima settimana. I controlli sugli impianti a fune, come le funicolari e le funivie, si sono intensificati in Italia dopo le tragedie ferroviarie del Mottarone e del Faito, che hanno causato morti e feriti. Ansfisa, in particolare, sta controllando periodicamente tutte le funicolari napoletane, oltre alla Funicolare Centrale, anche Chiaia, Montesanto e Mergellina.

Lo scorso anno la Funicolare Centrale era stata colpita da una serie di guasti a raffica e a distanza ravvicinata. Stop improvvisi che si erano verificati il primo il 30 aprile scorso, dalle 11-20 alle 12-10, il secondo il 6 maggio, dalle 9.20 alle 10, il terzo il 7 maggio, dalle 9.40 alle 13.30 e infine il quarto il 23 maggio, quando l'impianto si è fermato dalle 9,00 e fino alle 10.20, sempre in orario di punta e per un guasto tecnico.