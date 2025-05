video suggerito

Funicolare Centrale chiusa 27 e 28 maggio per monitoraggio tecnico Nuovo disagio per chi usa la Funicolare centrale per gli spostamenti tra Vomero e centro città.

A cura di Redazione Napoli

L'Anm, azienda dei trasporti pubblici su gomma e ferro della città di Napoli, comunica che martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025 la funicolare Centrale, fondamentale vettore di collegamento tra Vomero e centro, resterà chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di attività di monitoraggio tecnico sugli impianti a fune, a cura dell’Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).

Per limitare i disagi all’utenza, parliamo di circa 22mila passeggeri quotidiani, l'azienda ha predisposto un servizio navetta sostitutivo. I bus collegheranno piazza Vanvitelli e via Palizzi, passando per via Scarlatti, via Kerbaker, via Cimarosa e via Sanfelice, con una frequenza di 20 minuti. Il servizio sarà attivo dalle 7:00 alle 22:00 in entrambe le giornate di sospensione.

«L'Anm – si legge in una nota – invita i passeggeri a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee e ricorda che la navetta facilita l’interscambio con la linea 1 della metropolitana e le altre linee di trasporto urbano». Il disagio arriva dopo una serie di stop improvvisi – ricorda Gennaro Capodanno, del comitato civico del Vomero – il primo il 30 aprile scorso, dalle 11-20 alle 12-10, il secondo il 6 maggio, dalle 9.20 alle 10, il terzo il 7 maggio, dalle 9.40 alle 13.30 e infine il quarto proprio il 23 maggio, quando l'impianto si è fermato dalle 9 e fino alle 10.20, sempre in orario di punta e per un non meglio precisato "guasto tecnico"».