Fuggono dalla polizia, ma si scontrano con la volante dopo un inseguimento: denunciati due 19enni I due, a bordo di uno scooter, non si sono fermati all’alt e hanno tentato una fuga: dopo un inseguimento, sono stati bloccati e denunciati dai poliziotti.

A cura di Valerio Papadia

Non si sono fermati all'alt della polizia e hanno tentato la fuga, ma la loro corsa si è fermato proprio contro la volante: due 19enni sono stati denunciati a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Nella serata di ieri, domenica 22 gennaio, gli agenti del commissariato Scampia della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Bakù hanno notato uno scooter con a bordo due persone, entrambe sprovviste di casco: alla vista dei poliziotti, il conducente dello scooter ha accelerato e si è dato alla fuga.

È scaturito così un inseguimento tra i due sullo scooter e i poliziotti, durante il quale il conducente del mezzo a due ruote ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Quando l'inseguimento è giunto in via Monte San Gabriele, lo scooter ha impattato la volante della polizia e i due giovani a bordo sono stati bloccati dagli agenti: si tratta di due ragazzi di 19 anni, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Inoltre, al conducente dello scooter, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale, sono state contestate anche tre violazioni al Codice della Strada: mancata copertura assicurativa, guida con patente di categoria diversa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.