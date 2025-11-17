Fissata l’autopsia per Nunzia Cappitelli, trovata morta in casa a Napoli con una ferita alla testa

Nunzia Cappitelli

Si terrà mercoledì, 19 novembre, l'autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nella sua abitazione a Piscinola, periferia Nord di Napoli. L'esame sarà fondamentale per capire le cause del decesso: il medico legale ha evidenziato la presenza di una lesione alla testa, ma non si esclude che possa essere stata causata da un incidente domestico, come una caduta in casa; l'ipotesi dell'aggressione resta in piedi, ma nell'appartamento non sono stati trovati segni di colluttazione.

Il ritrovamento del corpo a Piscinola

Il corpo della donna era stato rinvenuto nel primo pomeriggio di venerdì scorso, 14 novembre, da un suo ex con un vicino di casa. Erano intervenuti i sanitari del 118 ma, all'arrivo nell'appartamento al piano terra dello stabile di piazza Sant'Alfonso a Marianella, quartiere Piscinola, non c'era più nulla da fare. Causa della morte, individuata nella lesione alla testa, verosimilmente causata con un corpo contundente. Accanto al corpo, una bottiglia di vetro rotta.

Le indagini sulle cause del decesso

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile ella Questura di Napoli, coordinata dalla Procura (pm Antonella Serio, procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Nel corso dei sopralluoghi all'interno dell'abitazione non sono stati trovati segni di violenza o di una colluttazione, particolare che al momento, unito al tipo di ferita, farebbero propendere per l'ipotesi di una caduta forse a seguito di un malore. Dalle indagini è emerso che la donna aveva denunciato due persone per stalking ed entrambe sono state ascoltate dalla Squadra Mobile nelle scorse ore, ma non sarebbe emerso nessun elemento a loro carico.