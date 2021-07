Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza del 2 aprile 2021 per la classificazione di rischio Covid19 delle Regioni italiane che entrerà in vigore da martedì 6 aprile. La Campania viene confermata Zona Rossa Covid 19 per altri 15 giorni, fino quindi al prossimo 20 aprile. È ufficiale. Questa la decisione del Governo italiano all'esito del monitoraggio sull'andamento della pandemia. Il livello di allarme per l'aumento dei contagi, quindi resta alto.

L'ordinanza

Ma cosa dice l'Ordinanza del Ministero della Salute firmata oggi dal ministro Roberto Speranza? "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44″.

Ieri, l'Istituto Superiore di Sanità, attraverso il monitoraggio della cabina di regia col ministero della Salute, smentendo ogni indiscrezione e ipotesi basata sulla proiezioni e sull'analisi dei dati dell'ultima settimana, aveva collocato la regione nuovamente – siamo alla quinta settimana – in zona rossa, cioè nell'area di massima restrizione (chiusi ristoranti e bar tranne che per domicilio e asporto, chiusi barbieri , parrucchieri, estetisti). Il motivo è l'RT superiore a 1,25. In Campania l'indice di contagio Rt è 1.33 (1.30;1.36). Confermata dunque la proiezione della Regione di qualche giorno fa.

Nell'ultima settimana 11 Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Sei Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Un altro elemento che in questi giorni preoccupa molto chi segue l'andamento dei dati Covid-19 è la mortalità che in regione si mantiene con andamento piuttosto alto. Basti pensare che il 23 marzo scorso la Campania registrava i 5mila morti di Covid dall'inizio della pandemia (marzo 2020) e che ieri, 1 aprile, il bollettino dell'Unità di crisi registrava 5.418 morti. Quindi oltre 400 vittime in appena 7 giorni.