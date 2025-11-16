“Finti volontari di clownterapia chiedono soldi porta a porta”: l’allarme del Comune

Finte raccolte fondi porta a porta attraverso le quali, con la scusa di racimolare denaro per un'associazione di clownterapia, si ingannano gli ignari cittadini, ai quali vengono spillati soldi in nome di sedicenti attività di volontariato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Questa la truffa dalla quale, negli ultimi giorni, il Comune di Cesinali, nella provincia di Avellino, sta mettendo in guardia la cittadinanza.

"Si informa la cittadinanza che siamo stati informati che questa mattina, si aggiravano sul nostro territorio persone che a nome di un'associazione di clownterapia chiedevano offerte porta a porta per il sostentamento di attività di volontariato presso l' ospedale Moscati di Avellino" si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunali, guidata dal sindaco Dario Fiore.

"Si precisa che non è pervenuta nessuna richiesta di autorizzazione per questa raccolta fondi e che l'unica associazione presente sul nostro territorio, autorizzata dal suddetto ospedale è l'Associazione Un Sorriso per la vita con sede a Cesinali e questa associazione non chiede offerte porta a porta" si legge ancora nella nota. "Invitiamo chiunque venga a contatto con queste persone – conclude il Comune di Cesinali – a diffidare delle loro richieste e di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine".

Dal canto suo, anche l'Associazione Un Sorriso per la vita ci ha tenuto a mettere in guardia la cittadinanza. "Ci troviamo purtroppo costretti a scrivere queste parole perché ci sono giunte varie segnalazioni di raccolte fondi porta a porta nei nostri territori" ha detto l'associazione. "Ricordiamo a tutti che l'Associazione Un Sorriso per la vita non effettua questo tipo di raccolte fondi. Le offerte si possono effettuare solo tramite bonifico sul nostro Iban ufficiale".