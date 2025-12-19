Evade dai domiciliari e va a spacciare droga: arrestato due volte in pochi giorni a San Pietro a Patierno

In manette, Francesco Autiero, 47enne di San Pietro a Patierno, ci era finito pochi giorni fa, agli inizi di dicembre: gli agenti del commissariato di Secondigliano lo avevano beccato mentre spacciava stupefacenti nei pressi dell'ufficio postale del quartiere. E, nel giro di due settimane, gli stessi poliziotti lo hanno arrestato di nuovo: sottoposto ai domiciliari, era uscito e stava nuovamente vendendo droga.

Il 2 dicembre il 47enne era stato bloccato in largo IV Aprile, quartiere San Pietro a Patierno; appostati nelle vicinanze, i poliziotti lo avevano osservato mentre cedeva le dosi ai clienti, mimetizzandosi tra gli utenti dell'ufficio postale. Dopo avere assistito a diversi scambi erano intervenuti e lo avevano controllato: addosso aveva sette involucri di cocaina e 110 euro in contanti, anche questi sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio di stupefacenti.

Nella giornata di ieri, 18 dicembre, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Secondigliano (diretto dal vice questore Tommaso Pintauro), nel corso di un pattugliamento in via Reggiolari, si sono trovati davanti il 47enne e lo hanno visto cedere qualcosa a un uomo in cambio di denaro; hanno raggiunto la coppia e hanno appurato che l'oggetto dello scambio era una dose di cocaina. Da qui, il secondo arresto, per evasione dai domiciliari e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; l'uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento.