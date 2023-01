Estrazioni Lotteria Italia Campania 2022-2023: biglietti vincenti di tutte le categorie Lotteria Italia dell’Epifania: Campania terza per vincite: premi per 620mila euro Campania, 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria.

A cura di Redazione Napoli

La Lotteria Italia 2022-2023 in Campania non ha regalato vincite milionarie: nessuno dei biglietti di prima categoria è stato acquistato in nessuna delle cinque province campane. Tuttavia la Campania è terza fra le regioni in cui la dea bendata (o il caso, dipende dai punti di vista) ha portato vincite "minori" ma più che rispettabili.

Il Lazio è la migliore regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2022; testa a testa con l’Emilia Romagna, dove è stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro a Bologna, poi appunto la Campania con premi per 620mila euro Campania, con 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria.

Biglietti seconda categoria da 50.000 euro

B197669 BENEVENTO BN

D054762 VALLATA AV

Biglietti terza categoria da 20.000 euro